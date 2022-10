La vez que Shanik Berman estalló contra Galilea Montijo en ‘Hoy’: “¡Quédate con tu programa!”

La arremetida del periodista Gustavo Adolfo Infante contra sus colegas Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro en el programa Sale el Sol por siempre será recordado por las audiencias.

No obstante, aunque el enfrentamiento hace meses atrás se trata de uno de los momentos más polémicos en la historia de la televisión mexicana, no es la única vez que ocurre algo así.

Antes del controversial incidente, otros periodistas ya habían explotado en emisiones en vivo frente a sus compañeros. Tal como lo hizo Shanik Berman contra Galilea Montijo en el matutino Hoy.

Así fue la pelea entre Shanik Berman y Galilea Montijo en Hoy

Todo ocurrió durante una transmisión del mañanero más visto en México en el año 2010. En aquella oportunidad, la comunicadora opinaba sobre los datos de una noticia relacionada a Irán Castillo.

No obstante, en medio de su exposición, fue interrumpida por la presentadora con una pregunta: “¿Y tú cómo sabes?”. La interrogante caldeó el ánimo de Berman, quien no dudó en replicar.

“Es mi opinión, aparte, ¿tú qué traes desde que llegué?”, respondió la periodista, dejando entrever que aparentemente venía aguantando ataques por parte de Montijo desde hacía un rato.

“No te has dejado de meter conmigo, no me has dejado de molestar, no me has dejado de decir de cosas, yo estoy tratando de opinar como periodista...”, expresó para enfrentar a la host.

“¡Y muy respetable!”, replicó, a lo que Shanik refutó al instante. “Pero entonces vámonos, como dices tú, respetando”. Ante esto, Montijo remató: “¡Ah!, ¿quieres pintar rayita conmigo?”.

Galilea Montijo y Shanik Berman durante su pleito en 'Hoy' | Captura video

Tras la respuesta de la exreina de belleza, la invitada no aguantó más y se puso de pie. “Mira chula, este es tu programa. ¿Yo para qué te incomodo? ¡Quédate con tu programa!”, remató.

Los presentadores Andrea Legarreta y Raúl Araiza intentaron aplacar la situación sin éxito. Finalmente, decidió retirarse del foro. “No es berrinche”, aclaró antes de marcharse del lugar.

“¡Te voy a dar tus nalgadas!”, contestó Galilea. “Nada más eso me falta, que además me golpeen”, respondió la conductora de salida del lugar en donde Legarreta además dijo que estaba “hormonal”.

En su salida del plató, la entonces productora del show, Carmen Armendáriz, atajó a Berman y la convenció de quedarse, aunque Montijo hizo un comentario burlón y se rio al verlas abrazadas.

Galilea Montijo y Shanik Berman durante su pleito en 'Hoy' | Captura video

La disculpa de Galilea Montijo a Shanik Berman en Hoy

En un aparente intento por disculparse, Galilea Montijo tomó un arreglo de flores de cempasúchil que adornaban el set por el Día de Muertos para regalárselo a Shanik Berman.

Al ver el gesto que intentaba tener la presentadora, Araiza comenzó a gritarle en el foro de grabación de Televisa que no entregara ese ramo porque son flores de muertos.

Sin embargo, Montijo igualmente entregó el arreglo a Berman, quien al aceptarlo expresó: “¿Te estás burlando de mí?”. Finalmente, ambas se abrazaron para dar por terminado el mal momento.

Empero, mientras se abrazaban, Galilea hizo algunos gestos ante las cámaras con los que pareció demostrar que no le gustaba estar tan cerca de la comunicóloga.

Galilea Montijo y Shanik Berman durante su pleito en 'Hoy' | Captura video

Cabe destacar que, a diferencia del caso de Gustavo Adolfo Infante, el público en ese entonces le dio la razón a Shanik Berman y la apoyaron en su desencuentro frente a la presentadora de Hoy.

“Estoy con Shanik definitivamente”, “Con esas caras al final, Galilea deja clara su personalidad”, “Shanik es toda una dama” y “Ese es un ejemplo de bullying”, son algunos comentarios en YouTube.