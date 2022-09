Gustavo Adolfo Infante y todos sus escándalos: explotar al aire contra sus colegas no es lo peor

Gustavo Adolfo Infante se encuentra nuevamente en el ojo del huracán y es que recientemente atacó a sus compañeras en un programa televisivo, sumándose a la larga lista de escándalos que ostenta el periodista.

Durante el programa Sale el Sol, el comunicador se fue en contra de Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado por “desacreditar” la información que lleva a los programas en los que participa y no estar de acuerdo con su forma de trabajar. Incluso, llegó a amenazar con renunciar si no las despedían.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante ya ha vivido otros escándalos en el pasado que también han generado indignación y críticas hacia él.

Por ejemplo, la vez que le dijo a Yalitza Aparicio que no era actriz

Durante una emisión en el año 2021, el mexicano aseveró que la protagonista de Roma “no actúa” y que no se merecía ingresar al sindicato de actores.

“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: ‘Trapea aquí’ ¿Dónde está la actuación?”. — Infante sobre Aparicio.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima Roma”, agregó.

También tiene peleas constantes con otros famosos

Incluso, artistas mexicanos como Alfredo Adame y Sergio Mayer ejercieron acciones legales en su contra por difamación, acoso laboral y hasta tráfico de influencias.

La venezolana Gabriela Spanic también recibió un fallo de la corte positiva de una orden de restricción para que el comentarista no pueda ni mencionarla, entre otras tantas celebridades.

Y ha sido muy criticado por burlarse de la enfermedad de un colega

Esto sucedió este año cuando se burlara de la enfermedad del periodista Jorge Carbajal, quien padece de diabetes. En la misma emisión, hasta sugirió que tenía VIH por su complexión delgada.

Por otra parte, este año fue acusado de acoso, abuso sexual y violación

Presuntamente, entre las personas que denuncian se encuentra un menor de edad, pero Gustavo Adolfo Infante asegura que son solo complots que existen en su contra.