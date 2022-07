¿Recuerdas a la villana de ‘Amigas y rivales’? Así es la vida ahora de Joana Benedek

Desde su estreno en 2001, Amigas y rivales ha acaparado el gusto del público con las historias de cuatro jóvenes de diferentes estratos y con distintos sueños, pero unidas en un mismo destino.

Las protagonistas, interpretadas por Michelle Vieth, Adamari López, Ludwika Paleta y Angélica Vale, tuvieron que enfrentar muchas adversidades y un grupo de villanos que complicaron sus vidas.

Entre los personajes que más les hicieron la vida de cuadritos a lo largo de la trama, sin duda alguna, resalta la perversa y seductora Roxana Brito, la segunda esposa de don Roberto De la O.

Joana Benedek encarnó a Roxana en 'Amigas y rivales' | Captura video

En el melodrama, Roxana es una mujer muy hermosa que se muestra como la esposa perfecta. No obstante, esto no es más que una careta para esconder su verdadera cara: criminal y sin escrúpulos.

Dentro de la trama, esta “mujer fatal” solo se casa con su esposo por su dinero. Ella finge amarlo, pero en realidad se siente atraída por su hijastro y no descansa hasta convertirlo en su amante.

Detrás de este personaje, que tiene de mala lo mismo que de hermosa, estuvo impecable la actriz Joana Benedek. En ese entonces, la intérprete ya llevaba un tiempo brillando en el medio artístico.

Sin embargo, fue gracias a esta telenovela que alcanzó la fama internacional y se grabó en la mente de las audiencias. Desde entonces, han pasado más de dos décadas en las que mucho ha cambiado.

¿Qué fue de Joana Benedek tras ser Roxana en Amigas y rivales?

Después de ganarse la ovación de los espectadores con su gran desempeño en Amigas y rivales, la estrella de origen rumano prosiguió indetenible encadenando papeles en una novela tras otra.

Mi gorda bella (2002), De pocas, pocas pulgas (2003), Barrera de amor (2005-2006), La fea más bella (2006-2007), Destilando amor (2007) y Hasta que el dinero nos separe (2009-2010) fueron los teledramas en los que trabajo.

La guapa luminaria además destacó con su talento en producciones para el teatro y el cine. Asimismo, trabajó también como conductora de televisión.

No obstante, en el año 2011, la cotizada villana de telenovelas mexicanas decidió poner en pausa su carrera en el mundo de la interpretación tras su actuación en el melodrama Dos hogares (2011).

¿El motivo? Formar una familia con su pareja. Penosamente, esto no se pudo. Su romance terminó y Benedek decidió no volver a actuar sino enfocarse en crecer en sus verdaderas pasiones.

La eterna Roxana de la O en la actualidad

Desde aquel momento, ha transcurrido más de una década en la que Joana Benedek se ha consagrado a la impartición de talleres de sanación y a sus diferentes emprendimientos.

“Tuve una relación muy importante y como queríamos tener hijos, me tenía que dar el tiempo y espacio necesarios”, reveló en una entrevista a TVNotas el año pasado.

“Lamentablemente no se logró y terminamos luego de seis años. Después me fui a Rumania con mi familia y empecé a dar cursos espirituales”, añadió.

Sobre los cursos que dicta, dijo que son “terapias de sanación como el Reiki y ThetaHealing formas alternativas para encontrar la salud sin usar medicamentos ni homeopatía”.

“He estudiado mucho la inteligencia emocional y diseñado talleres que he dado en Rumania, Italia, México y España”, contó, dando a entender que también se ha dedicado a viajar.

“Con mis talleres enseño cómo administrar mejor las emociones en las relaciones personales y profesionales, muchas empresas me contratan para capacitar a sus empleados”, resaltó.

¿Por qué Joana Benedek no ha regresado a la actuación?

Durante la plática, además confesó que, si bien siempre brilló como actriz, nunca sintió pasión por esta profesión. Empero, no descarta regresar algún día a actuar con un proyecto emocionante.

“La actuación no ha sido mi pasión, pero me ayudó a vivir mucho tiempo; mi pasión es mi carrera, Psicopedagogía, y por ello me gusta enseñar”, confesó.

“A la actuación no he regresado porque no me han ofrecido un papel que me mueva sentimientos (…)”, destapó.

En cuanto a su faceta como empresaria, Benedek vende en línea un suplemento de cetonas para bajar de peso desde hace años. De igual forma, es la imagen del producto.

Por otro lado, hace varios años atrás también, mantenía un programa en su canal de YouTube llamado Charlas con Joana en tu viaje interior con el que pretendía dar mensajes motivacionales.

Joana, presente y feliz a sus 51 años

Hoy por hoy, a 21 años de Amigas y rivales, Joana tiene 51 años de edad, continúa enfocada en su nueva profesión y permanece activa en sus redes sociales.

En su perfil en Instagram, en donde acumula más de 100 mil seguidores, la empresaria comparte con frecuencia sobre temas espirituales, motivacionales y vistazos a su día a día.

De igual forma, hace alarde de su conservada belleza en un sinfín de fotos. Con cada una, prueba que sigue siendo tan bella como cuando personificó a la perversa Roxana en Amigas y rivales.

Por otro lado, con respecto a su vida personal, Benedek está en una relación con un hombre llamado Javier Vargas, con quien se ha dejado ver en varias postales publicadas en esta plataforma.

Sobre sus logros hasta la fecha, la retirada actriz afirmó a la revista antes mencionada estar satisfecha, aunque considera que todavía le hace falta crecer en ciertas áreas.

“Me falta seguir creciendo mental, emocional, espiritualmente, y ojalá que pronto les pueda dar la noticia de que vuelvo a la televisión mexicana”, concluyó.