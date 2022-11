No hay Navidad sin Mariah Carey: esto gana anualmente tan solo por ‘All I Want For Christmas’

No hay Navidad sin Mariah Carey: ‘All I Want For Christmas’ suena en todo el mundo Instagram @mariahcarey

La estadounidense Mariah Carey es una de las artistas musicales con mayor número de ventas en todos los tiempos, pues suma más de 250 millones de discos vendidos.

Carey tiene una voz privilegiada, la interpretación de sus canciones más románticas las hace con tanto sentimiento que, a quienes han tenido el privilegio de estar en sus conciertos, quedan sorprendidos de la calidad de sus tonos.

Pero desde 1994 que lanzó All I Want For Christmas (Todo lo que quiero para Navidad eres tú), Mariah se convirtió en la cantante de las fiestas decembrinas en todo el mundo.

No hay lugar, centro comercial, tienda o fiesta decembrina que no suene la letra de esta canción en la voz inconfundible de la estadounidense.

Las regalías son exorbitantes

La letra de la canción trata de que a la intérprete no le interesan los regalos o las decoraciones navideñas, sino que lo único que quiere para la Navidad es estar con la persona que ama.

Fue escrita por la propia Carey y se convirtió en uno de los singles más vendidos en la historia. Acumula más de 850 millones de reproducciones tan solo en Spotify, y muchísimas más en otras plataformas como YouTube.

Resulta que esta canción, que escribió Carey en 15 minutos, le deja anualmente una gran suma de dinero, pues, aunque muchos reproducen la canción únicamente en forma de meme o para burlarse, cada reproducción suma un pequeño porcentaje a las ganancias anuales de la artista.

Según calculó la revista The Economist, Mariah Carey ha recaudado con All I Want For Christmas más de US$60 millones en regalías, es decir, mil 180 millones 44 mil pesos mexicanos, desde su lanzamiento en los 90 hasta la fecha, únicamente por derechos de autor, reseñó Milenio.

La reproducción en las plataformas digitales también le deja regalías, pues en promedio, recibe un centavo de dólar por cada reproducción.

Ya desde el 1 de noviembre suma millones de reproducciones, por lo que podría estar ganando cerca de 2 millones de dólares anualmente.