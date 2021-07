Así ha crecido Monroe, la hija de Mariah Carey que debutó como modelo

Mariah Carey es sin duda una de las figuras más importantes del espectáculo gracias a su poderosa voz. Y aunque suele ser tema de conversación por su extravagante estilo de vida, la artista multi-platino también ha hecho un estupendo papel como madre de los gemelos Monroe y Roc (Moroccan).

Aunque siempre ha sido muy privada con respecto a la vida de sus hijos, la cantante no ha podido evitar compartir lo mucho que han crecido y el éxito que están teniendo a su corta edad.

Recientemente Monroe dio un paso gigantesco hacia el estrellato tras debutar como modelo en un anuncio de OshKosh B’Gosh. La pequeña de diez años se convirtió, literalmente, en una versión más joven de la cantante de “We Belong Together”.

La campaña de regreso a clases, llamada “Hoy es algún día”, muestra a varios niños representando las versiones infantiles de estrellas del espectáculo y el deporte como Mariah Carey, Muhammad Ali y Outkast.

Monroe, a quien Carey comparte con su ex esposo Nick Cannon, aparece vestida con un mono y su cabellera rizada mientras canta con un cepillo para el cabello y escribe letras en un escenario imaginado de 1980.

“Algún día, será diferente. Las melodías que viven en mi cabeza, algún día vivirán en la cima de las listas. Las canciones en mi corazón tocarán millones de corazones ”, dice Monroe en el video.

Por supuesto, Mariah siempre está detrás de su hija por lo que mientras define a lo que quiere dedicarse, la apoyará y cuidará.

“Cuando era niña, estaba decidida a hacer realidad mis sueños. Ahora, como madre, me da mucha alegría ver a mis hijos visualizar y desarrollar los sueños que tienen en sus corazones . Hicimos la campaña porque nos encanta el mensaje de empoderar a los niños para que sueñen con valentía y tracen su propio camino”, dijo la cantante en una entrevista con la revista People.

Aunque han sido pocas las veces que la cantante publica imágenes de sus hijos en redes sociales, aquellos momentos que ha compartido con ellos son prueba de que son su mundo entero.

A lo largo de los años, la pequeña Monroe ha dejado ver que está siguiendo los pasos de su famosa madre.

Ambas son como dos gotas de agua pues tienen un gran parecido tanto en lo físico como en el carisma y la energía que desprenden.

Moroccan y Monroe nacieron en 2011 y son fruto de la relación de la cantante con el rapero y productor Nick Cannon.

Los gemelos tienen ascendencia americana-irlandesa, afroamericana y venezolana.

Monroe fue la primera en legar al mundo y lleva el nombre del ídolo de Mariah, Marilyn Monroe.

Ambos han participado en videos musicales de su madre, como en una nueva versión de All I Want For Christmas Is You y el single In The Mix

Una campaña para impulsar los sueños

Según el comunicado de prensa, la campaña en la que participa Monroe está compuesto por diferentes anuncios con la finalidad de reflejar las experiencias de la infancia de Carey, Ali y Outkast, todo mientras muestran la nueva colección de regreso a clases con OshKosh B’gosh.

La campaña tiene como objetivo alentar a la próxima generación a “soñar con valentía sobre en quién se convertirán algún día”.

Por ejemplo, una bicicleta roja aparece en el lugar de Ali, “que se conoce como el incidente incitador que lo llevó al ring de boxeo”. El anuncio de Outkast destaca los comienzos del dúo en Atlanta, escrito en asociación con los miembros André 3000 y Big Boi.

