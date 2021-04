Isla Fisher y otras actrices que tuvieron fuertes accidentes durante las grabaciones

Todo es posible en las películas pero no sólo en las historias sino también en los sets de filmación. Detrás de cada personaje que vemos en pantalla, hay personas de carne y hueso que a veces tienen que arriesgar sus vidas por esa escena perfecta.

Aquí algunas de las famosas que han sufrido accidentes mientras filmaban.

Isla Fisher

A pesar de ser muy exitosa, Fisher es una de esas actrices que prefiere no llamar la atención. Sin embargo, un accidente hizo que todas las miradas se pusieran sobre ella. Mientras la actriz filmaba la película de 2013 Now You See Me, se enfrentó a una experiencia cercana a la muerte.

Fisher interpretó a Henley Reeves, famosa artista del escape al estilo de Harry Houdini. Uno de los trucos más populares fue el “truco de la celda de tortura de agua”, por lo que Fisher se dejó caer en un tanque de agua mientras estaba esposada con el objetivo de escapar.

En entrevista con el Daily Mail, Fisher explicó que existían precauciones de seguridad, como un botón de seguridad para drenar el agua rápidamente y también había un buzo esperando en el set con un tanque de oxígeno. Pero cuando entró al tanque, sus cadenas se enredaron y no pudo alcanzar el botón de seguridad. Para empeorar las cosas, estaba en pánico, tratando de indicarle al buceador que estaba en problemas, pero debido a que su personaje debía mostrarse así, todos pensaron que estaba actuando.Por fortuna logró liberarse y salir de ahí para ser atendida.

Halle Berry

La actriz ha recibido varias lesiones a lo largo de su carrera, incluido un brazo roto. Fue enviada al hospital en julio de 2012 después de sufrir una herida leve en la cabeza por una caída en el set de The Hive. Antes de eso, se dañó el ojo mientras filmaba Die Another Day, se rompió el brazo mientras trabajaba en Gothika y fue hospitalizada después de golpearse la cabeza con las luces durante una sesión nocturna de Catwoman. La estrella propensa a los accidentes también se lastimó el tobillo mientras perseguía a su hija y algunas cabras mientras estaba en España.

Charlize Theron

La actriz ha tenido varios accidentes en el set. Se desgarró un músculo del estómago mientras filmaba Blancanieves y el cazador. En una entrevista con MTV, Theron reveló: “Disfruté simplemente gritarle a la gente. Grité tanto a la gente que me desgarré un músculo del estómago, de lo que nunca había oído hablar antes”. La actriz también se ha fracturado huesos, se ha esguinzado las rodillas y el cuello.

Priyanka Chopra Jonas

La estrella de Quantico sufrió una conmoción cerebral cuando tuvo una desagradable caída en el set. “Estaba lloviendo y las carreteras estaban mojadas y yo estaba con botas de goma y se nos estaba acabando el tiempo. No me advirtieron de las condiciones que estaban afuera antes de irnos y yo y mi colega, los dos nos caímos y estábamos ambos corrieron a la sala de emergencias “, le dijo a People.

La actriz cuenta que tuvo que descansar por tres días y luego volver al set. “Los médicos me autorizaron a viajar siempre y cuando no haga ninguna actividad física, como en acrobacias y esas cosas”. .

Mariah Carey

Mientras filmaba el video musical de su canción “#Beautiful”, Mariah sufrió una caída que resultó en un hombro dislocado. La diva del pop de 43 años fue llevada a un hospital de Nueva York donde tuiteó: “¡Me disloqué el hombro en el video de la remezcla con Jeezy, luciendo un cabestrillo muy de moda durante las próximas dos semanas!”

