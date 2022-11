Reportan que Rebeca Jones se encuentra grave de salud y está en terapia intensiva

La actriz y productora mexicana Rebecca Jones se encuentra hospitalizada, según informaron en la transmisión del hoy del programa de TV “Sale el Sol”.

Fue la conductora Joanna Vega-Biestro, quien afirmó que se encuentra en terapia intensiva, ya que su hijo solicita donadores de sangre para acudir al Hospital ABC, cercano a la zona de Observatorio, en la ciudad de México.

Hace algunas semanas, su ex esposo Alejandro Camacho, dio a conocer que el cáncer le había regresado a su cuerpo, no obstante, tiempo después ella lo desmintió. Jones aseguró mediante una entrevista vía telefónica con el programa “Hoy” que esto no era cierto y contó detalles sobre cómo se encontraba.

“Es absolutamente falsa la nota… Hay muchas cosas erróneas… son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, ese tipo de datos perfectamente están mal es una nota muy mala leche”, apuntó la actriz.

Rebecca Jones recientemente regresó a la pantalla chica con “Cabo”, una telenovela que se encuentra entre lo más visto en el horario estelar de televisión abierta en México y que ha alcanzado 3.1 millones de espectadores, superando a Exatlón México por 143% (1.3 millones de personas).

En este proyecto que se estrenó hace pocos días comparte escena con un gran elenco, entre los famosos que se encuentran colaborando con ella están: Bárbara de Regil, Matías Novoa, Eva Cedeño, Diego Amozurrutia, Rafael Inclán, María Chacón, Sofia Rivera Torres, por mencionar a algunos.

Rebeca Jones venció al cáncer que le fue diagnosticado en 2017

Fue en agosto de 2018 que la destacada actriz anunció su regreso a la industria del entretenimiento tras vencer el cáncer de ovario que le fue diagnosticado en 2017.

“Estoy de regreso, es un hecho. Espero que el público me reciba con todo el amor que me ha recibido siempre. Así como el árbol de limones que tengo ahí, así me siento: llena de vida (…) Estoy bendecida, agradecida con Dios de que me haya dado esta segunda oportunidad, no puedo estar más contenta. Voy a empezar a hacer cine, voy a empezar a hacer teatro”, comentó en entrevista exclusiva para Bobo Producciones.

La actriz mantiene a sus fans al tanto de su vida, ya que en su cuenta de Instagram frecuenta compartir su día a día en los sets de grabación, los momentos que comparte junto a sus compañeros y amigos, así como algunas frases empoderadoras donde agradece estar viva:

“Sonríe aunque no tengas motivo aparente. Estar vivo es un motivo sumamente poderoso”.

¿Cuál es el verdadero estado de salud de Rebecca Jones?

En las redes sociales de la actriz no se ha anunciado nada respecto al estado de salud, sin embargo, la cuenta de Prensa Danna (empresa de Management y Relaciones Públicas) ha publicado un comunicado oficial en donde aclara que la actriz “presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección” y su diagnóstico es estable.

Además, aseguraron que esta será la única vía de información que reportará las actualizaciones de la actriz, ya que está autorizado por la familia y piden hacer caso omiso a cualquier “especulación ajena” a ellos.