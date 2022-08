Hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho es todo un galán: fotos que lo confirman

Rebecca Jones es una de las actrices más talentosas y queridas de la pantalla chica y junto a Alejandro Camacho formó una de las parejas más sólidas de la farándula mexicana, aunque en 2011, tras 26 años de matrimonio anunciaron su separación.

La actriz llegó a contar que fue ella la que decidió dar el primer paso en su romance al declararse al actor con el que había compartido distintas protagonizaciones.

“El no se animaba. De novios (yo me le declaré) primero. Yo le dije ‘quiero todo contigo’ y él me dijo ‘yo también, me quiero ir a vivir contigo’ pero le dije ‘si pero te casas conmigo’. Nos fuimos a vivir juntos y nos casamos como al año. Nos casamos en México por civil, fue una boda preciosa” indico Rebecca, hace algunos años en una entrevista.

Fruto de matrimonio nació su hijo Maximiliano, quien actualmente tiene 33 años y se roba todas las miradas en redes sociales, por su atractivo físico.

Sin emabrgo, antes de su llegada Rebecca y Alejandro enfrentaron un duro momento al perder a su primer bebé.

“Ya habíamos perdido a una bebita, yo siento que era bebita, ya muy avanzado el embarazo, casi cinco meses. Lo perdí por insuficiencia del útero”, expresó.

Él es Maximiliano el guapo hijo de Rebecca Jones y Alejandro Camacho

Maximiliano heredó la belleza de sus padres y de eso no hay duda. A diferencia de ellos, decidió mantenerse alejado de las pantallas para convertirse en músico.

A sus 33 años destaca por su carisma, su atractivo físico y sus proyectos como DJ, pues se especializó dentro del género de la electrónica.

A través de la página YouTube, Maximiliano Jones, se ha dado a conocer como Mr.Jones.

Sus padres suelen compartir fotografías de él cuando era pequeño en sus redes mostrando lo orgullosos que están.

También puedes leer: Rebecca Jones niega tener cáncer y se muestra molesta ante esta falsa noticia

Asimismo, su padre relató que el joven tuvo que lidiar con el cáncer de ovario que aquejó a Rebecca hace un tiempo, y al mismo tiempo con una operación de columna de Alejandro.