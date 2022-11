Maribel Guardia tiene la manera más elegante de utilizar minifaldas a los 60, ¡toma nota!

Maribel Guardia La famosa derrocha bellezoa con sus looks.- Instagram @maribelguardia

¿Que las minifaldas están prohibidas para las mujeres de 60 años? Eso no es lo que opina Maribel Guardia, quien a sus 63 años, las ha vuelto parte importante de sus looks.

La costarricense es una de esas famosas que no deja que la edad la limite y en especial, los viejos prejuicios de la sociedad que quieren imponerla a las mujeres cómo debe lucir y cómo se debe vestir a determinada época de su vida.

La actriz se siente cómoda en su propia piel y lo demuestra a través de sus outfits modernos, seductores y a veces, hasta reveladores, con los que prueba que la sensualidad no se esfuma en la sexta década de vida.

Cómo utilizar minifaldas como una experta a los 60 años, según Maribel Guardia

Haciendo alarde de su escultural figura, Maribel Guardia sabe que es una prenda a la que le puede sacar provecho por su versatilidad y comodidad. Recientemente posó con un outfit monocromático en azul eléctrico, en el que sus piernas fueron protagonistas.

De este look es importante resaltar que los looks monocolores tienden a estilizar y hacernos ver más altas, por lo que si además lucimos las piernas, ¡pareceremos modelos de pasarela! Asimismo, balanceó muy bien las proporciones de su cuerpo, ya que si deja piel expuesta debajo, lleva manga larga para no exagerar.

Este es un tip al que suele recurrir en muchas oportunidades la actriz, pero siempre variando en combinaciones, sobre todo a lo que color refiere. Sabe que los tonos eléctricos restan edad y nos hacen ver más jóvenes, por lo que se divierte generando mezclas fuera de lo común.

Las minifaldas a los 60 años pueden ser incluso parte del día a día. ¿Cómo? Con camisetas básicas que le den ese aire de look casual, pero a la vez chic, que todas deseamos.