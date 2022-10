“Ya no te luce”: Maribel Guardia presume el look para ir a la escuela de su nieto y la critican

Maribel Guardia es una referente de moda para mujeres de todas las edades, en especial para las que buscan romper paradigmas de moda femenina a los 60 años o más.

Precisamente, por esta razón es que la actriz es muy criticada por quienes esperan que la famosa acate los estereotipos que la sociedad le ha impuesto a las mujeres después de determinada edad.

No obstante, a sus 63 años sigue siendo sensual, coqueta y muy arreglada, por lo que andar en pijama, olvidarse del maquillaje o no hacerle cariños a su apariencia, no están en su vocabulario.

El look de Maribel Guardia que le trajo críticas

De hecho, recientemente la costarricense tuvo que sortear varios malos comentarios en su perfil de Instagram cuando apareció en un momento muy especial para ella: asistiendo al colegio de su nieto para mostrarle todo su amor.

Sin embargo, muchos internautas consideraron que su estilo no era apropiado para una mujer de su edad, mientras que otros le aseveraron que vestirse “imitando a las mujeres jóvenes y modernas, ya no le luce”.

Esto, porque la también cantante escogió un minivestido que dejó sus piernas al descubierto, de color negro y en manga larga, con el que derrochó elegancia y sobriedad. Como complemento apostó por un sombrero y un cinturón para destacar su cintura.

“Parece una bruja ahora que viene Halloween”, “Quiere ser el centro de la atención incluso en la escuela del nieto”, “Ya basta de las mujeres que se creen unas jovencitas”, “ni yendo al colegio dejan de mostrar”; opinaron algunos.

Por otra parte, hubo quienes defendieron a Maribel Guardia asegurando que su look no fue vulgar ni provocativo. “De todo se quejan, luce divina”, “Si yo tuviese ese cuerpo también lo mostrara”, “Hermosa familia, luces guapísima”, dijeron.