Maribel Guardia acepta su vanidad y revela por qué se niega a envejecer

Maribel Guardia se ha ganado a pulso el título como una de las mujeres más hermosas de la farándula mexicana, gracias a la belleza que ha lucido a lo largo de su carrera de más de 30 años y el talento que ha demostrado en las pantallas.

A sus 63 años sigue luciendo igual de sexy y bella que hace unos años atrás, con una figura despampanante con cintura de avispa y abdomen de acero.

Para ella su apariencia física es muy importante y reveló como mantiene su imagen pues se niega a envejecer.

Maribel Guardia lucha contra sus canas

A pesar del movimiento que ha surgido en los últimos años sobre el amor propio y la aceptación de los años, para Maribel el paso de los años no le hará decaer su imagen y lucha por lucir siempre joven.

La diva confesó que, aunque admira a sus compañeras que han dejado a un lado la vanidad para ella no es una opción, pues su personalidad es distinta.

“Yo primero muerta que sencilla, me deprimo (…) Admiro a las compañeras pero soy diferente, me gusta verme bien (…) Yo en la casa aunque sea me pinto la boca, me pongo chapitas, nunca me verás en facha total, no me gusta que mi marido me vea así”, dijo.

Asimismo, se comparó con Jaqueline Andere y agregó que cada vez que le aparece una cana, ella corre al salón de belleza o se tiñe ella misma.

“Yo creo que hasta el último día voy a ser como Jaqueline Andere, a ella nunca la ves en fachas, siempre le gusta andar bien arregladita (…) Si yo me veo una cana en cuanto salen digo: ‘No, chicas. Voy contra ustedes’”, bromeó.

De igual manera, mencionó que respeta los arreglos estéticos pues cada quien tiene el derecho de lucir como desea.

“Todo mundo tiene derecho a buscar el verse bien, es difícil lidiar con los años”, comentó.