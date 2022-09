Maribel Guardia halaga a Andrés García como el hombre más guapo: así era en su juventud

Andrés García no solo ha deslumbrado por sus espectaculares actuaciones, tanto en la pantalla chica como en la grande. También ha conseguido a lo largo de su carrera que muchas de sus colegas caigan rendido a sus pies. Es conocido por ser un enamorado empedernido, y en vano no se ha casado en cuatro oportunidades.

En su juventud fue uno de los hombres más guapo, y aunque ya los años han hecho mella, no pierde su sexappel. También cosechó grandes amistades como la que mantiene con su colega Maribel Guardia y Lucía Méndez.

Es por esto que la costarricense, al saber que la salud de Andrés estaba muy delicada, se comunicó con su esposa para conocer más sobre cómo estaba el actor.

Este miércoles 28 de septiembre, durante el programa Suelta la sopa, trasmitido por Telemundo, las conductoras indicaron que Maribel se preocupó por el actor y le habló. Al ser consultada por la prensa, aprovechó para halagarlo, decir cuánto lo aprecia y lo guapo que era.

Esto fue lo que dijo la artista: “La sonrisa más bella, el hombre más guapo. Nada más al verlo al entrar…”. Al ser consultada sobre si en algún momento él le coqueteó, ella respondió: “Es mentira, es un mentiroso empedernido. Él estaba casado. Él jamás me coqueteó, fue muy decente. En la vida me faltó el respeto (…) Luego se casó con una íntima amiga mía (Marie Claire) . Nunca me echó cuento y ahora dice que estaba enamorado de mí. Está loco.

Andrés estuvo en los inicios de Maribel, cuando juntos compartieron en la película Pedro Navajas, emitida en 1984, donde ella interpretaba a Rosa, y fue una de las pocas veces en las que se mostró completamente desnuda en la pantalla.

Lucía Méndez respalda los halagos

Pero, Maribel no fue la única en llenar de piropos al dominicano, pues la actriz Lucía Méndez respaldó los halagos y habló maravillas del actor: “El hombre más guapo que ha existido en México se llama Andrés García. Era verdaderamente divino, hermoso”, dijo.

La celebridad confesó que cuando compartieron en la telenovela “Tú o nadie”, en 1985, se lucía para llamar la atención García, y le pedía a las maquilladoras que la dejarán espectacular para deslumbrarlo. “Es más, estábamos haciendo una escena y lo veía tan guapo que le hablaba a maquillaje y le decía: ‘Maquíllame, échame más, ponme más labial’”, rememoró Lucía.

El actor de “El cuerpo del deseo” era también conocido por su larga lista de novias. Aunque recientemente confesó que había quedado rendido ante la “belleza extraterrestre” de Joana Benedek, incluso, la invitó a cenar a su casa para tratar de establecer una relación, pero fue su hijo quien terminó conquistando en corazón de la rubia.

Actualmente el actor se encuentra convaleciente, tras sufrir una caída en el baño de su casa, que lo llevó a pensar que estos serían sus últimos días de vida.