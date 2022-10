Tachan de “vulgar” a Thalía tras mostrar su transformación para Halloween: su sexy disfraz

Thalía es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas y exitosas de México, pero también de las que genera mayor polémica.

Y es que la famosa tiene una personalidad y carisma que a muchos no les agrada, pues consideran que está “muy vieja” para muchas cosas que hace.

Desde sus looks hasta su actitud son criticados en redes y generan indignación en muchos usuarios en redes, como recientemente ocurrió con su disfraz de Halloween.

La intérprete de Arrasando llevó un disfraz muy sexy y moderno que presumió en redes con sensualidad, pero que a muchos no les gustó.

El sexy disfraz de Halloween de Thalía que generó críticas y polémica en redes

Thalía posó en redes con un disfraz como una especia de Gatúbela con bodysuit negro de cuero con tiras finas y escote de corazón.

Complementó este atuendo con unas maxi botas negras de cuero, y unas pantimedias de red muy sexys, y además llevó una peluca negra y corta y un maquillaje fuerte.

La famosa presumió este disfraz de la forma más sexy y con la mayor seguridad a sus 51, pero le hizo recibir crueles críticas y hasta la llamaron vulgar.

“Pero esta mujer nunca deja lo vulgar”, “por favor Thalía ya no estás para estos looks”, “que disfraz tan vulgar, terrible”, “pobre de tu hija con una mamá así”, “tienes que aceptar tu edad”, “ya esos looks no te van, tienes que llevar algo menos vulgar”, y “siempre cayendo tan bajo y esa peluca no te favorece”, fueron algunas de las críticas que recibió la mexicana.

Sin embargo, ella siempre ha dejado claro que no le importa lo que digan los demás, y una vez más lo demostró publicando más fotos y videos de este disfraz.

Incluso la han criticado por usar bikinis sexys y atrevidos a sus 51, pero Thalía sigue dejando claro que la edad no te impide lucir sensual, todo es cuestión de actitud.