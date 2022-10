Claudia Martín vende su ropa en tienda de segunda mano y recibe críticas: estos son los precios

Claudia Martín no solo es una de las mejores actrices de México, también es una fashionista y encanta con cada uno de sus looks.

Y si te gusta su estilo, podrás tener algunas de sus prendas, ya que la famosa está vendiendo su ropa en una página de moda de segunda mano.

Aunque esto le ha llevado a recibir algunas críticas y hasta la han llamado “pobretona”, lo hace por una buena razón y deberíamos aprender de ella.

Claudia Martín y los precios de sus prendas en página de moda

Claudia Martín tiene una gran razón para vender su ropa, y es que le encanta renovar su clóset y estar a la moda, por lo que prefiere eliminar las prendas que ya ha usado y tener espacio para ropa nueva.

Y nada mejor que dar la oportunidad a sus seguidoras a que puedan tener algunos de los looks que más le hayan gustado de ella, y a precios accesibles, y así todos ganan.

No tiene sentido que tengas ropa en tu clóset que no uses, y más cuando está en buen estado y alguien más le puede dar uso, por lo que es una gran idea la de Claudia, pues así recupera lo que invirtió en esta ropa que ya no usa.

La protagonista de Los ricos también lloran vende su ropa a través de la página GoTrendier México , la primera comunidad de moda de segunda mano en línea, donde expone desde prendas hasta accesorios que están en buen estado y solo ha usado una vez.

Claudia ya ha realizado 774 ventas y su clasificación en esta página es de 4.5 estrellas, lo que indica que es buena y sus clientes están satisfechos.

La actriz tiene blusas y tops en venta que tienen un precio desde 150 hasta 400 pesos, al igual que zapatos y bolsas de marca, que tienen diferentes precios.

También cuenta con sacos y blazer con precios entre 200 y 400, y vestidos de 200 pesos, precios que a muchos les ha parecido una maravilla.

Aunque la han criticado Claudia además ayuda al planeta, pues está invitando a comprar ropa usada, en lugar de prendas nuevas que dañan al ambiente.