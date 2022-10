¿Yadhira Carrillo tiene nuevo novio? Así la vida de la actriz mientras su esposo sigue en prisión

Yadhira Carrillo sigue dando de qué hablar a pesar de que se ha mantenido alejada de los reflectores desde la aprehensión de su esposo Juan Collado en 2019.

Mientras el abogado permanece en el reclusorio Norte, surgió el rumor de que la actriz tiene un romance con un joven italiano. También se ha dicho que ésta posee una millonaria mansión en Estados Unidos y que tiene a su hermana como prestanombres.

Aunque Yadhira había evitado dar declaraciones al respecto, finalmente decidió aclarar todo tras ser interceptada en una de sus visitas al reclusorio.

“Yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas, ¡háganme la buena, por favor! Todos los días salen cosas diferentes, nuevas”, dijo con ironía.

La actriz siempre se ha caracterizado por no dejarse de nadie por lo que envió un contundente mensaje a quienes se han encargado de difundir fake news: “Yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia, entiendo que la gente necesite hablar, decir y construir historias y novelas”.

Por otro lado, aseguró que Juan Collado ya está enterado de su “nueva relación”.

“Le dio bastante risa”, reveló Yadhira y agregó que dijo: “Ay pobrecita mi esposa, y me abraza, dice ay, pobrecita, no ha podido ni salir a la esquina”.

Yadhira no ha dejado de visitar a su esposo, con lo que ha demostrado que está decidida a apoyarlo hasta el final. Incluso, ella misma dijo que no ha salido del país en tres años, tres meses y que ya ni siquiera le preocupa si asiste desarreglada a las visitas.

Si bien en un principio Yadhira había hecho frente a la prensa sobre el caso de Collado, se ha mantenido firme con no volver a decir nada para no entorpecer el proceso.

En aglún momento se dijo que tenía ciertos “privilegios” durante las visitas como el no tener que pasar por ninguna documentación rigurosa o que puede entrar con su camioneta o con un carrito de mandado cuando llega, situación que desmintió.

“No hay forma de que no puedas entrar si no vienes con la ropa adecuada. No hay manera. Siempre he sido una persona que acata las reglas y no tengo ningún problema con eso. No pueden dejarte pasar sin documentos o identificaciones. No existen los privilegios. Si existieran, no podrían llevar el control que llevan”, afirmó la actriz a la prensa en 2019.