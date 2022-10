Influencers españoles y latinos critican a Shakira y defienden a Piqué: piden dejar de acosarlo

Shakira Youtube: No Te Quedes Con Las Ganas

Shakira y Gerard Piqué están protagonizando una de las separaciones más mediáticas de los últimos años. Desde que comenzaron las especulaciones sobre la infidelidad del futbolista hasta que se confirmó que tiene nueva novia, han sucedido un sin fin de cosas que los han mantenido en los encabezados a nivel en todo el mundo.

Las opiniones han estado muy divididas pues mientras los fans de Piqué lo defienden pidiendo que no se pierda de vista su lado profesional y alegando que Shakira “no es tan inocente”, los fans de la colombiana aplauden su fortaleza y respaldan que el futbolista “tiene merecido” que lo señalen.

Sin embargo, los ataques podrían estar yendo más allá pues el nivel de acoso que está enfrentando el jugador podría estar incluso poniendo su integridad en riesgo. “¿Se puede normalizar y justificar el acoso y la presión mediática que está recibiendo?. ¿Pasaría lo mismo si en lugar de Piqué fuera Shakira quién hubiese iniciado primero otra relación?”, son las interrogantes que planteó la influencer Angélica Triana en su programa de Youtube No Te Quedes Con Las Ganas.

En la mesa redonda participaron influencers Johan Ortega (johanortega_), Duna Sánchez (IAmLaFlaka), Sergi Álex (Sergialex22), HolaSoyAc y Thais Pellicer.

“Hay un caso de bullying en el caso de Gerard Piqué? Es una realidad que está siendo atacado en redes sociales por los millones de fans de Shakira”, comenta Angélica Triana.

“No me voy a poner a insultar a Piqué y no me gusta que desde Colombia lo insulten”, expresó Sergialex22. “Se ha jodido la imagen de Piqué”, dijo HolaSoyAc, a lo que Duna Sánchez interrumpió con un “se la ha jodido solo”.

El video Monotonía de Shakira ahora tiene 58 millones de reproducciones y la letra deja claro que los problemas de la pareja se dispararon con la monotonía y el narcisismo de Piqué.

Otra parte de la discusión fue que a diferencia de Shakira, todo lo que hizo Piqué “mal” salió a la luz, como fue ser captado con Clara Chía en lugares públicos cuando los rumores de ruptura eran más fuertes.

“La imagen de Piqué la han tirado sobre el suelo. Piqué a clavado su propia tumba durante muchos años. Más allá del futbol es un cero a la izquierda. Como persona que puedas admirar no lo tiene”, señaló Duna Sánchez.

“Todas las desgracias que pasan en un matrimonio, aunque la mujer sea la mala siempre es culpa del hombre, aunque sea el más inocente de todos”, defendió HolaSoyAc.

“¿Creen que esta justificado el acoso?”, pregunta Angélica Triana.

“Justificado no creo. Al final no sabemos lo que ha pasado en su matrimonio para llevarlo a eso. Está feo por el respeto debe tener para los hijos”, señaló Johan Ortega. Thais Pellicer por su parte defendió que “ha hecho las cosas mal pero se están pasando” y agregó: “en cada casa hay un mundo, tampoco sabemos lo que ha pasado en esa relación más que lo que nos ha mostrado la prensa”.