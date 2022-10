Los hijos de Elizabeth Álvarez no ven televisión ni sus telenovelas por una curiosa razón

La actriz, de 45 años, Elizabeth Álvarez, es una de las más famosas de la televisión mexicana y es que sus papeles en novelas como ‘La Fea más Bella’ en 2006, ‘Fuego en la Sangre’ de 2008 y la telenovela infantil ‘Sueños y Caramelos’ de 2005, le valieron el cariño del público, y el reconocimiento de su talento histriónico.

Más allá de su vida laboral, la actriz ojiverde de Ciudad Juárez, demuestra el gran amor que le tiene a sus hijos, a través de videos y fotografías junto a la familia que formó en 2011 con el también actor Jorge Salinas, de 54 años, a quien conoció en el set de ‘Fuego en la Sangre’ y el flechazo se dio casi de forma instantánea.

También te podría interesar: Hija de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas es igual a la actriz de niña: estas fotos lo prueban

Esta es la razón por la que los hijos de Elizabeth Álvarez no la pueden ver en televisión

León y Máxima, los mellizos de Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, que nacieron en 2015, actualmente tienen seis años y saben que el trabajo de su mamá es ser actriz, pero aún son muy pequeños para mediar, lo que esto conlleva, por ejemplo, que los medios estén a la expectativa sobre ellos y la vida de sus padres, además de permanecer siempre en el foco de las cámaras.

La actriz ha buscado incansablemente que sus hijos puedan ver su vida y a ella misma como una mujer normal, que convive con ellos como cualquier otra madre, que busca lo mejor, los educa y trata de darles una buena calidad de vida, donde León y Máxima sepan que lo único que hace es ir a trabajar y regresar.

Elizabeth Álvarez declaró lo siguiente, durante la presentación de la telenovela en la que participó a principios de este año (La Herencia): “Mis hijos no me ven en televisión, mis hijos me ven en mi casa, en el parque, haciendo las cosas de mamá como todas las mamás”, agregó también “Mis hijos están muy chiquitos, obviamente no pueden ver la televisión y las novelas tampoco”.

Externando la razón de que sus hijos aún son muy pequeños para ver sus telenovelas, por la que aún no pueden verla en televisión, pues prefiere que se desenvuelvan en actividades acordes a su edad.