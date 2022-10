La extraña regla hacia las mujeres de la Familia Fernández que desató críticas: “es machismo”

América Guinart y Alejandro Fernández estuvieron casados durante una década, lo que le permitió conocer más de lleno a su familia y sus particulares costumbres.

Precisamente una de ellas derivó en la separación de la pareja e incluso hizo que la arquitecta de profesión deseara ser “su amiga”, en vez de su esposa, por las restricciones que sufrió.

La extraña regla de la Familia Fernández hacia las mujeres

En unas recientes declaraciones, Guinart reveló que las esposas de los integrantes de la familia Fernández no podían viajar con sus parejas durante las giras.

Cualquiera pensaría que sería al revés, que gozarían de muchos privilegios y exclusividad, pero es todo lo contrario: prefieren que ellas se queden en casa cuidando a los hijos, algo que a ella le generó mucha molestia.

“No acompañaba mucho a Alejandro, la verdad es que no iba yo mucho con él, sí lo acompañaba a algunos lugares, pero no a todos. En aquel entonces era como una regla en su familia de que no llevarás a las esposas y pues a mí me tocó eso”, recordó en una entrevista.

“Esa era la costumbre que me tocó a mí, fueron pocas veces que lo acompañé, a veces a algunas giras a Estados Unidos que iba su mamá sí algunos lugares iba, fui a algún auditorio nacional que hizo, pero eran como excepciones. Llegué a pensar que me gustaría ser su amiga porque los amigos sí podían ir a verlo y yo que era su esposa no podía ir a verlo”, agregó.

No obstante, confirmó que Alejandro Fernández y el resto de famosos de su sangre actualmente sí hacen parte a sus parejas de sus shows. Lamentablemente, en aquel momento fracturó a la pareja, junto con otros pleitos, y acabaron separándose tras 5 años de romance y 5 más intentando darse el adiós definitivo.

América Guinart es hasta ahora la única mujer con la que se ha casado El Potrillo y es la madre de sus tres hijos mayores: Alex y las mellizas Camila y América.