Karla Sofia Gascón pone un alto al ‘hate’ que recibe por MasterChef: le dicen hasta que se “muera”

Hubo un caso muy sonado, hace un tiempo, en el que una actriz muy famosa española comenzó a recibir hate en este mismo programa y acabó suicidandose. Se llamaba Verónica Forqué.

Conmigo no vais a poder, yo me limpio el culo con cada uno de vosotros diez veces y me sobra.🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/5pl8Vm8tFA