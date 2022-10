Tras recibir mensajes de odio por años, Anne Hathaway reacciona y envía poderoso mensaje

Anne Hathaway es una de las actrices más exitosas que se ha destacado por su increíble talento en películas como El diario de una princesa y El diablo viste a la moda.

La famosa ha logrado una carrera exitosa, donde ha recibido miles de premios, entre ellos, Oscar a Mejor actriz, algo por lo que la han criticado mucho y por lo que recibió muchos ataques.

Y es que uno de los momentos más importantes de su vida, donde recibió el premio que todo actor desea, se vio empañado por los crueles ataques que comenzó a recibir en las redes.

Las redes se fueron contra Anne Hathaway en un movimiento virtual llamado “Hathahate”, que combina su apellido con la palabra “hate”, es decir “odio”.

La actriz se llevó el Oscar a Mejor actriz en el 2013 por su papel en la película Los miserables , pero fue algo que increíblemente a usuarios en redes no les gustó, y aseguraron que Anne era muy “irritante”.

Ya han pasado casi 10 años desde ese momento, y finalmente Anne habló sobre ello y envió un gran mensaje de empoderamiento.

Anne Hathaway responde a quienes le han enviado mensajes de odio y da lección

Durante la 29ª gala anual Women in Hollywood, celebrada por Elle, Anne Hathaway rompió el silencio y confesó cómo se sintió al recibir todas estas críticas y ataques.

“Hace diez años me dieron la oportunidad de mirar el lenguaje del odio desde una nueva perspectiva. Este fue un lenguaje que yo había empleado conmigo misma desde que tenía siete. Y cuando tu dolor autoinfligido de repente se amplifica hacia ti, digamos, con todo el volumen de internet... Es algo fuerte”, reveló la protagonista de Pasante de moda.

Pero, respondió a todos finalmente y dejó claro que, aunque le costó, lo superó, y no permitió que eso afectara su vida y su carrera.

“Cuando me pasó, me di cuenta de que no. Este no era mi sitio. Cuando lo que sucedió, sucedió, me di cuenta de que no tenía ningún deseo de tener nada que ver con esta línea de energía, a ningún nivel. No volvería a crear arte desde este nivel”, dijo la actriz de forma contundente.

Y, además, envió un poderoso mensaje a todos, especialmente a las mujeres.

“No volvería nunca más a reservar espacio para ello, a vivir aterrorizada por ello, ni a hablar su lenguaje por ninguna razón, a nadie, incluida a mí misma. Lo que quiero decir es que te sientas feliz por las mujeres. Punto. Especialmente siéntete feliz por las mujeres que consiguen grandes retos. En fin, no es tan difícil”.

Así la actriz deja claro que es imposible no recibir críticas o ataques, pero solo tú puedes tomar el control y decidir que no te afecten, demostrándoles que puedes lograr lo que te propongas.