Anne Hathaway impone la tendencia más arriesgada del 2022 con leggins y botas altas

Anne Hathaway no solo es de las mejores actrices de Hollywood que nos robó el corazón en su papel de Mia Thermopolis en el Diario de una Princesa, también se ha convertido en todo un icono de la moda.

A sus 39 años, la famosa encanta con cada look que lleva, imponiendo tendencias para mujeres de más de 30 que deseen deslumbrar.

Faldas, jeans, y vestidos, son solo algunas de las prendas que la protagonista de El diablo viste a la moda luce con estilo, dando lecciones de moda.

En las últimas semanas la hemos visto en Roma, París y Nueva York, con sus mejores atuendos, y recientemente ya mostró cuál es el mejor look del 2022 para deslumbrar e impactar.

Anne Hathaway da lecciones de moda con leggins y botas altas

La famosa fue captada saliendo del aeropuerto en Nueva York con un look muy chic y arriesgado compuesto por leggins negros y botas altas en el mismo tono.

Anne complementó este atuendo con un suéter gris, blazer oscuro, maxiabrigo beige, y un pañuelo azul en el cuello con el que le dio un toque chic a su look.

Además, llevó el cabello suelto, y optó por una gorra y lentes oscuros, dando clases de moda y enseñando cómo combinar leggins con botas altas con estilo y glamour.

Quizás pocas se atreverían a llevar estas dos prendas, pero Anne Hathaway deja claro que se pueden llevar juntas y, además, lucir muy chic, para salir de tu zona de confort con clase.

“Me encanta su estilo siempre arriesgado y elegante”, “de los mejores looks que le he visto”, “amo su estilo, no tiene límites”, “wow solo ella se atrevería a combinar leggins y botas y lucir tan bien”, y “es una maestra de la elegancia”, fueron algunos de los comentarios en redes.

La famosa ha mostrado su amor por las botas altas en diferentes oportunidades con sus looks, dejando claro que son ese calzado que nunca debe faltar en tu clóset, pues elevará tus looks, dándole un toque de glamour.

Hace unos meses, para una cita con su esposo, Adam Shulman, la famosa deslumbró llevando un minivestido negro, que combinó con unas pantimedias y botas altas negras.

Este atuendo lo complementó con un maxiabrigo gris, y una bolsa de mano negra, mostrando la mejor forma de llevar este calzado con estilo.