Jennifer Garner y sus publicaciones en redes por las que dicen que es mejor que JLo

Jennifer Garner y Jennifer López son dos de las actrices más famosas y exitosas de Hollywood que han sorprendido con su talento, logrando una carrera exitosa.

Pero, además, tienen algo más en común, y es que Jennifer Garner estuvo casada con Ben Affleck, y tuvo tres hijos con él, y ahora JLo es la esposa.

Esto hace que muchos en redes quieran enfrentarla y compararlas, siempre defendiendo a una de ellas y diciendo que una es mejor que la otra.

Recientemente pasó de nuevo, y muchos usuarios en redes se han dedicado a exaltar a Jennifer Garner, por encima de Jennifer López, mostrando lo peor de las redes.

Y es que no está bien comparar a mujeres, especialmente cuando realmente no están enfrentadas, pues no existe rencor ni ningún tipo de enemistad entre ellas, al contrario, solo hay respeto y admiración.

Las publicaciones por las que aseguran que Jennifer Garner es mejor que Jennifer López

Jennifer Garner constantemente publica videos en sus redes en los que se muestra al natural, en sus acciones diarias como mamá y mujer.

Cocinando, trabajando en una granja, patinando, Jennifer Garner comparte videos de sus actividades cotidianas en las que las famosas se muestran muy poco y con looks sencillos y naturales.

Por su parte, JLo no hace lo mismo, y, al contrario, comparte fotos en las que luce muy “perfecta”, completamente maquillada, y mostrando su vida lujosa.

Esto ha hecho que usuarios en redes las comparen y digan que Jennifer es “mejor”, más real, natural, y sencilla que JLo.

“Esta sí es una mujer real y sincera, la amo”, “wow JLo debería aprender mucho de ti, que gran mamá eres”, “wow eres la mejor mujer, pobre Ben que te perdió y se conformó con la JLo”, y “eres una gran mujer, eres mucho mejor que Jennifer López”, son algunos de los comentarios que se leen en sus redes.

Incluso, han llegado a asegurar que la protagonista de Si tuviera 30 actúa mejor que Jennifer López, mostrando lo peor de la sociedad.

