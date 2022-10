Así es la lujosa casa que compró Toni Costa para Alaïa

Toni Costa vio cumplir uno de sus sueños y decidió compartirlo en sus redes sociales junto a su hija Alaïa. A más de un año de haber terminado su relación con Adamari Lopez se encuentra viviendo una de sus mejores etapas personales.

El español entró al programa ‘La casa de los famosos’ en mayo de este año con el objetivo de ganar para poder comprarse una casa y aunque no logró adjudicarse el jugoso premio, con su esfuerzo y trabajo pudo cumplir su sueño.

Toni Costa llevó a su hija a conocer su hogar

Emocionado y feliz compartió algunas fotografías en su cuenta de Facebook, terminando con el misterio que había anunciado desde hace algunas semanas.

“Familia ya tenemos casa. Este era el misterio, lo quería como guardar bien hasta no tenerla segura y ya está, sueño cumplido”, contó.

De igual manera, hizo énfasis en el arduo trabajo que ha tenido para cumplir la meta que se había propuesto desde hace algunos años.

Alaia conoció su nuevo hogar. Foto: Captura

“Quiero decirles que esto que he hecho ha sido cumplir uno de mis sueños, un sueño que tenía en mente desde hace tantos años, que he podido cumplirlo gracias al trabajo, gracias al esfuerzo, gracias a las oportunidades que me han dado, a base de mucho sacrificio, a base de viajar mucho, dormir poco, de cada reto que me han puesto, de cada momento jodido que he tenido [que] me ha ayudado a seguir adelante y me ha dado más fuerza, así que gracias por todo eso que se dio para poder conseguirlo”, expresó.

Toni Costa le mostró a Alaia su nuevo hogar. Foto: Instagram @toni

El instructor de Zumba remarcó que su gran impulso ha sido su hija, pues desea que se sienta orgulloso de su padre.

.”Todo esto que hago, todo esto que consigo es para mi hija. Yo quiero que ella se sienta orgullosa de su papá, así que Alaïa hija mía este sueño cumplido es por y para ti”, sostuvo.

Incluso la primera en visitar la casa fue la pequeña y pudo escoger su cuarto.

“No saben, Alaïa cuando entró a la casa le dije: ‘Tienes que elegir tu cuarto’. Subió, vio el máster y dijo: ‘Este me gusta’. Y digo: ‘Mi amor es el mío, pero tú puedes estar ahí si quieres tranquila. Allá están tus cuartos, ¿cuál eliges?’. Y ella eligió el que yo pensaba que quería para ella. [Está] contentísima, ya quiere decorarlo, los tonos, el papel, la pared, quiere un espejo para maquillarse, quiere una televisión para ver sus dibujos…”, contó.