Toni Costa y su hija Alaïa: fotos que comprueban lo mágica que es su relación

El actor y coreógrafo Toni Costa es el vivo ejemplo de los que padres se pueden separar de sus parejas, pero no de sus hijos. A través de sus redes sociales comparte todos los momentos que disfruta y comparte con su pequeña hija Alaïa, de 7 años, que tuvo con su exesposa, la actriz Adamari López.

Hace poco más de un año se separó de la artista, pero el vínculo que mantiene con su niña cada día se fortalece. “Princesa mía… siempre estaré ahí, me haces sentir el papá más afortunado del mundo, te amo hija mía”, con tiernas palabras el también empresario le manifiesta su amor incondicional y puro a la chiquilla.

Toni ha dicho que Alaïa ha sido “el mejor regalo de por vida” y tenerla lo hace inmensamente feliz. Cada día de reza para que Dios les conceda mucho tiempo juntos. Aunque López mantiene mayormente la custodia de su hija, esto no resulta un impedimento para que Costa le ofrezca momentos de calidad.

Recientemente compartió en sus redes sociales cuando se convirtió en entrenador de fútbol, solo para formar parte de la actividad de la tierna niña. “Me tocó asumir una responsabilidad y a su vez desempeñar un papel que jamás había esperado hacer, fui por un día el entrenador del equipo de soccer (fútbol) de la escuela de Alaïa, me encantó la experiencia y aparte ¡GANAMOS 2-1! (…) Y para rematar la faena mi hija marcó el gol de la victoria”.

“Hoy me ha tocado una cita especial con alguien que me robó el corazón por completo y me mira con los ojos del amor ¿quién será?”, se trataba de la dulce Alaïa.

Durante su participación en la Casa de los famosos 2, Toni se quebró cuando escuchó un emotivo mensaje que le envió su hijita: “Papi, ¿sabes que tú ya eres un ganador?. tú vas a ganar ese juego increíble y el tiempo pasa rápido”. El artista rompió a llorar tras escucharla y afirmó que todo lo que hacía durante el reality show era por y para ella.

Sin duda alguna, Toni Costa es uno de los mejores padres de la farándula, que se ha ganado el respeto y la admiración de su niña y el resto de los seguidores. Es un ejemplo a seguir.