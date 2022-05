La emotiva despedida entre Toni Costa y su hija que rompió de corazones las redes sociales

La vida del bailarín español, Toni Costa, gira en torno a su primogénita Alaïa, de quien estará separado los próximos meses al entrar a la segunda temporada del exitoso reality show de Telemundo.

La pequeña le entregó un obsequio que se llevará Costa a la Casa de Los Famosos para que él la recuerde en todo momento. Se trata de un corazón de peluche color rosa.

“Si me ven abrazado a un corazón rosa de peluche es porque Alaïa me lo dio y me dijo que ahí su corazón y el mío están juntos”, expresó el también entrenador de Zumba.

Toni está claro que lo más difícil que enfrentará en el reality show es estar lejos de su hija. “Yo me derrumbo cuando la escucho decirme cosas así, es mi vida, es mi alegría, es mi todo, sin ella siento que estoy incompleto”.

Se despidió para entrar en cuarentena

La Casa de los Famosos inicia el próximo martes 10 de mayo, pero el bailarín se despidió de su hija esta semana porque debe permanecer en cuarentena preventiva hasta que comience a convivir con otras 16 celebridades, reseñó la revista People.

“Jamás había sentido algo así al despedirme de mi princesa Alaïa (…) Esta vez fue diferente, fue una despedida muy sentida, lloramos mucho juntos, nos abrazamos tantas veces, me llenó de besos y de palabras tan pero tan bonitas llenas de amor, de sentimiento y a su vez de una manera tan madura y consciente que mientras escribo esto en mis ojos no caben más lágrimas… La voy a extrañar tanto que no se imaginan….”, expresó.

Los seguidores los llenaron de amor

El ex de Adamari López, que ya tiene más de dos millones de seguidores en la red social Instagram, recibió mensajes de bendiciones para su hija Alaïa y de muchos éxitos para él.

“Esa niña ama tanto a su papá y siempre está feliz cada vez que está con él”, “Los peques son inteligentes y ella te apoya y ama, así que a demostrar que tú puedes, que papá se va a trabajar y a ganar”, “Yo Amo a esa niña”, son algunos de los mensajes que recibió Toni por el video con su hija.

“Te amo hija, te amo con todo mi ser. Papi se va a trabajar para poder conseguir un sueño que cada vez está más cerca, y como tú dices ‘tranquilo papi, los días se pasan rápido’”, escribió llenó de emociones.

También destacó que hará todo para ganar la Casa de Los Famosos. “Me voy apostando por mí, de lo que soy capaz, de lo que sé que puedo conseguir y de que si Dios puso en mi camino este proyecto es por un propósito; así que aquí me tiene, 100% entregado”, concluyó su mensaje Toni.