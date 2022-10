Sin joyas ni casa, así quedó Talina Fernández tras perder su trabajo y se encuentra desesperada

Talina Fernández es una de las conductoras de televisión, periodistas y productoras más famosas de México, que, además, es mamá de la fallecida actriz Mariana Levy.

A sus 78 años se mantiene activa y ha participado en realitys show como Máster Chef, recientemente y a través de sus redes deja claro que tiene el mejor ánimo y disposición de salir adelante.

Sin embargo, la famosa vive un momento difícil en su vida, y así lo confesó recientemente en una entrevista en el programa Venga la Alegría.

Te recomendamos: La complicidad de Talina Fernández con su nieta María: 52 años de diferencia las une

Talina Fernández confiesa con dolor que tuvo que vender sus joyas tras no conseguir trabajo

Talina Fernández confesó que, tras quedarse sin trabajo, ha tenido que vender algunas de sus joyas y hasta una casa, para mantenerse y sobrevivir, algo que la tiene muy triste.

“Mi abuelo celebraba cualquier cosa regalando joyas, y a mí me tocaron… pero ya las vendí… pues sin lana… y también vendí los abrigos, también vendí una casa que tenía en Tequesquitengo”, dijo con dolor.

La famosa destacó que, por su edad, es muy difícil que le den un lugar en la televisión o algún medio artístico, pues solo buscan personas jóvenes, por lo que no consigue trabajo.

“Y luego que te ven mayor, y creen que eres tarada, o que no tienes los chicharrones como las señoritas, pues no, no tienes los chicharrones”, dijo.

Además, el programa de radio que tenía con su hijo menor, Pato Levy, que lleva por nombre ‘Blah, blah, blah’, fue cancelado, debido a que su patrocinador principal lo abandonó por las denuncias de acoso y abuso sexual a Coco Levy.

“Esto pasa siempre. Nos quitaron el programa que mi hijo Patricio y yo teníamos y que nos permitía estar en contacto con ustedes. Reporte Índigo nos mandó a la porra”, dijo en sus redes.

Te recomendamos: Talina Fernández confesó dónde descansa Mariana Levy y nos recuerda lo duro de perder a un hijo