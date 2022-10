Talina Fernández confesó dónde descansa Mariana Levy y nos recuerda lo duro de perder a un hijo

Talina Fernández carga con el luto desde hace 17 años, fecha en la que vio partir a su hija, Mariana Levy, tras un infarto en un intento de asalto. Desde entonces su vida no ha vuelto a ser la misma y apenas hace unos días fue que se atrevió a revelar más detalles al respecto.

La presentadora de televisión explicó cuál fue el plan que tomó la familia con las cenizas de la actriz, que dejó fuertes heridas en su madre con su partida, pero también en sus tres hijos y su esposo, José María Fernández.

“Hoy, en un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años, fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana, fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mamá”, escribió la periodista en una publicación en su Instagram.

En las fotografías, se ve a la mexicana vestida completamente de blanco y recibiendo el apoyo del resto de sus hijos, entre ellos, Coco Levy, quien se encuentra enfrentando acusaciones de acoso sexual por parte de varias artistas.

Sin duda, ella es el ejemplo que la nostalgia y la tristeza por ver partir a un ser querido tan cercano nunca se va, pero en lo bonito de su recuerdo siempre queda el consuelo. Por eso, 17 años le tomó desprenderse de sus cenizas.

Tiempo atrás, Talina Fernández le escribió una conmovedora carta a Mariana Levy, dejándole saber todo lo que siente hacia ella aunque no esté presente físicamente:

“Me piden que te escriba una carta. Hoy hace 16 años que te fuiste de nuestra vida, ¿cómo se puede entrar en la zona del dolor y poner lo que siente el alma? Tuve la fortuna de abrazarte en la escalera de tu casa y decirte todo lo que eras para mí, para nosotros. Era tu cumpleaños 39 y cómo saber que era una semana antes de tu partida. Te llevé unos aretes chiquitos de rubíes que eran de mi mamá; tú eras delicada, no eras ostentosa y los aretes te encantaron. Y yo, sin pausa en el amor, te abracé y sí pude decirte todo lo que eras para mí, no me quedé con ganas de decir nada…”,

— Extracto de la dedicatoria de Talina a su fallecida hija.