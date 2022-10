Carmen Villalobos demuestra que el ritmo lo lleva en la sangre: movió las caderas en la calle

Carmen Villalobos nuevamente pone a vibrar las redes sociales moviendo sus sensuales curvas al ritmo del tema del cantante Raw Alejandro “Le gustan los billetes”.

La conductora de la primera temporada de Top Chef VIP, se paró en medio de la calle, frente a una gasolinera e hizo la coreografía de Raw Alejandro, donde contoneó las caderas y dejó a sus seguidores sorprendidos.

“Tengo demasiado pegada esta canción 😍 Pero no me maten por favor 😂 (solo lo ensayé 1 vez) No saben la pena que me dio bailar en la calle 😜 Cómo me gustas LA ❤️”, escribió la actriz colombiana en un video que colgó en Instagram y que en apenas 18 horas ya tiene más de 308 mil “Me gusta”.

En el video, Carmen aparece muy sexy con un pantalón blanco y una blusa de manga unilateral negra y corta que deja ver su bien cuidada figura.

Ya los acostumbró a su sensualidad

Esta no es la primera vez que Carmen Villalobos nos deja claro que lleva el ritmo latino en la sangre.

El pasado mes de mayo, aun no formalizaba su separación con el actor Sebastián Caicedo, la interprete de Catalina La Grande en la serie Sin Seños Sí Hay Paraíso, bailó al posar para una sesión de fotos al ritmo de la canción de Karol G, Provenza.

En esa oportunidad llevaba un vestido corto, ceñido al cuerpo y con mangas muy anchas de color verde lima para seducir a sus más de 20 millos de seguidores. La publicación ya pasa las 687 mil likes.

El meneo de las curvas

El 14 de octubre, la ex pareja de Caicedo, también bailó al ritmo de ‘Tarot’, una canción de Bad Bunny y Jhay Cortez, perteneciente a su álbum musical del ‘conejo malo’: Un verano sin ti.

En una falda desde la cintura hasta los tobillos, con una abertura en medio, y un top, apareció la actriz y presentadora colombiana, quien meneó todas sus curvas ante la cámara en este atuendo ceñido en la parte de la retaguardia.

De espaldas y de frente, ella realizó una coreografía con una gran sonrisa en su rostro, mientras desbordaba su sensualidad al bailar, reseñó El Diario.

“Pueden creer que grabé este video y nunca lo subí”, fue parte del texto con el que la conductora acompañó este video que ya tiene más de 270 mil me gustas.

Así que ya Carmen Villalobos tiene acostumbrado a sus seguidores a verla sensual ante las cámaras, demostrando su sangre latina, disfrutando de la vida y superando su divorcio con Caicedo.