Aseguran que Sebastián Caicedo usó su separación de Carmen Villalobos como estrategia de marketing

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se han enfrentado a rumores de separación desde marzo del 2022. Sin embargo recientemente una publicación del famoso pudo haber revelado que todo se trató de una estrategia de marketing.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos responden a rumores de divorcio

La pareja que ha estado junta por más de 12 años, provocó la preocupación del público cuando dejaron de compartir fotos juntos debido a diferentes compromisos laborales que los separaban.

De acuerdo con ‘Lo sé todo’, la pareja ya no estaría junta e incluso ya firmaron los papeles de separación. Ariel Osorio dijo:

“Nos dijeron que hace aproximadamente 20 días, la pareja habría firmado los documentos para partir cobijas. Parece que cuando llegan a este punto no hay vuelta atrás”

Desde hace tiempo que los famosos ya no publican fotos juntos en redes sociales y que ellos mismos han confesado que han estado pasando tiempo separados debido a sus compromisos laborales.

Sin embargo Sebastián Caicedo rompió el silencio sobre su supuesto divorcio de la actriz.

El actor finalmente aclaró la situación en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’. Sebastián dijo que no se ha separado de Carmen y que actualmente se encuentran en la etapa en la cual tienen que pensar en el futuro.

Sin embargo dijo que es verdad que han estado distanciados en los últimos meses y esto se debe a sus obligaciones laborales que lo obligan a vivir en Estados Unidos.

“La gente cree que porque uno no saca cosas en redes sociales estamos mal. Cuando pase algo lo diremos. Más de 13 años juntos para tener que aclarar por qué no estamos en redes, no me parece”

Por su parte, Carmen también calló los rumores asegurando a People que sigue casada con su esposo y que a pesar de que no compartan fotos juntos, ellos siguen siendo una pareja sólida.

Sin embargo mientras su esposo se dedica a sus negocios, ella debe quedarse en Colombia debido a sus proyectos laborales.

“Hasta donde yo sé, sigo casada. Las grabaciones de la telenovela han sido muy fuertes”

Después de una ola de rumores de separación y divorcio, Sebastián Caicedo respondió y reveló que todo se había tratado de un experimento social.

A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video del cantante venezolano, Nacho, en el que aseguraba a sus seguidores que si habían visto en algún medio de comunicación información sobre su proceso de divorcio, formaron parte de un experimento social.

“Hola, aquí estamos para comunicarte oficialmente que fuiste parte de un experimento social que culminó con mucho éxito”

La esposa de Nacho, agregó:

“Experimento que tenía como objetivo, evidenciar y exponer la calidad de ser humano que eres”.

Nacho termino diciendo:

“Entonces déjame decirte que formas parte de lo ínfimo de la sociedad, se te notan y se te notarán si no cambias la costura de tus frustraciones, vacíos internos y fracasos personales”

Así, el actor podría haber hecho referencia a su propio caso, negando una vez más los rumores de divorcio que lo rodean.