‘La Roca’ logra un sueño con su ex y le dedica hermosas palabras mostrando que es un caballero Instagram @therock

Dwayne Johnson está viviendo un sueño en su carrera como actor al protagonizar la película de superhéroes Black Adam.

La película está a punto de estrenarse, y se ha mostrado súper orgulloso de protagonizar este largometraje con el que soñó por años y que ahora es una realidad.

Pero, no es un sueño solo de él, también forma parte de las metas que su exesposa y mánager, Danny García, tenía, y ahora que lo lograron, se dedicaron hermosas palabras de amor en redes.

Te recomendamos: Un amigo como Dwayne Johnson: así reaccionó ante el éxito de Brendan Fraser y merece el mundo

El emotivo mensaje de “La Roca” a su exesposa y mánager tras lograr un sueño

Dwayne Johnson, mejor conocido como “La Roca”, está casado con Lauren Hashian y tiene dos hermosas hijas con ella, y también tiene una hija con Danny.

El actor ha dejado claro que ama a su esposa, pero también guarda un gran cariño y respeto por su ex, quien, además es su mánager desde hace años.

La película Black Adam es un sueño tanto para Dwayne como para Danny, quien lo ayudó a lograr esta meta y lo festejan por todo lo alto.

Dwayne le dedicó unas hermosas palabras a su ex, en una foto en la que aparece Danny a su lado y dijo “15 largos y duros años de lucha para hacer BLACK ADAM⚡️. Esta película es un sueño familiar hecho realidad para @danygarciaco @hhgarcia41 y para mí 💫 Y ahora, TODOS somos una gran familia. La familia BLACK ADAM ⚡️JSA ⚡️DCEU. Comienza la nueva era”.

Por su parte, Dany escribió “15 AÑOS DE PRODUCCIÓN…⚡️⚡️⚡️¡@blackadammovie es un sueño cumplido tanto para el equipo de @sevenbucksprod como para nuestra familia! Esta película es la culminación de toda nuestra tenacidad y persistencia durante la última década, lo que hizo que el estreno en Nueva York fuera mucho más especial. La energía en Times Square fue inigualable y estar junto a una familia apasionada, el elenco, los cineastas y 3000 fanáticos mostró la energía contagiosa de la familia DCEU. Comienza la nueva era”.

Te recomendamos: Hija de La Roca sigue sus pasos y debuta como luchadora: así luce la hija del actor a sus 20 años

Esto deja claro que Dwayne Johnson es todo un caballero, que se lleva bien con su ex, y además la incluye en sus logros y le reconoce su ardua labor, pues sabe que no estaría donde está, si no fuera por ella.