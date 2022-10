‘Luckiest Girl Alive’: 6 grandes diferencias entre libro y la película (el final es diferente)

Desde su estreno en Netflix, el thriller Luckiest Girl Alive ha logrado atrapar por completo a las audiencias en la plataforma con una historia impactante protagonizada por la actriz Mila Kunis.

El filme sigue a Tifani “Ani” FaNelli, una periodista de Nueva York que parece tener todo lo que una puede soñar, desde un codiciado trabajo en una revista famosa hasta un prometido millonario.

Su vida perfecta comienza a desmoronarse cuando la invitan a participar en un documental sobre el tiroteo en su escuela al que sobrevivió y debe enfrentar los traumas del pasado.

La película está basada en una novela homónima de Jessica Knoll, quien también se encargó de adaptarla a la gran pantalla. No obstante, hay grandes diferencias entre la adaptación y el libro.

Escenas de 'Luckiest Girl Alive' | Netflix

Las 6 principales diferencias entre la película y el libro de Luckiest Girl Alive

Si leíste la obra publicada en el año 2015, entonces es probable que te hayas dado cuenta de todos los cambios en el largometraje de Netflix con respecto a la historia original de Ani FaNelli.

Sin embargo, si solo viste la cinta en la plataforma de streaming, a continuación, te presentamos seis de las principales diferencias entre la novela y el libro de Luckiest Girl Alive:

La historia de Ani en su juventud

La película repasa los momentos traumáticos que Ani atravesó en su adolescencia; no obstante, hay mucho de su historia en la juventud que queda por fuera en sus 115 minutos.

En el libro, Ani fue transferida a la prestigiosa secundaria Brentley de otra escuela tras ser atrapada fumando marihuana con dos amigos.

Al llegar a su nuevo colegio, se hace amiga de Arthur, pero se aleja de él para juntarse con el grupo de los populares, entre los que se encuentran los tres jóvenes que luego abusan de ella.

Por otro lado, su relación con ambos padres es muy tensa en la novela. En la cinta, aunque queda claro que no se lleva bien con su madre, su padre no aparece por ningún lugar.

El filme también excluye todos los motivos de Ani para querer encajar, cambiar y comenzar una nueva vida en Brentley, así como sus intentos para hacerlo, como el teñirse el cabello de rubio.

La decisión de Ani de hablar en el documental

Cuando la historia de la novela arranca, Ani ya había sido invitada al documental y está decidida a participar en este pese a la oposición de su prometido, Luke Harrison.

Y es que, aunque él quiere que ella se olvide sus traumas pasados, la protagonista insiste en formar parte de la producción para contar su versión de los hechos y limpiar su reputación.

En cambio, en el filme, Ani no está segura de participar en el proyecto. De hecho, esto es crucial para la trama. Al principio, rechaza la invitación y el cineasta prácticamente le ruega a que sea parte.

A lo largo de una parte de la cinta, ella está indecisa y tiene conversaciones con los realizadores del documental que, en el libro, tiene con Luke, su mayor obstáculo para hablar en este.

La participación de Dean en la película

En la novela, la participación en el documental de Dean Barton –uno de los tres adolescentes que agredieron sexualmente a Ani– es una gran sorpresa para la protagonista.

No se sabe sino hasta cerca del final de la historia, cuando Ani comienza a tener un cierre. En ambas producciones, se descubre que Dean acusó a Ani de estar involucrada en el tiroteo.

Empero, en la película, se conoce desde antes que Dean participará en la producción, pero él jamás se disculpa con la heroína como lo hizo, aunque de manera forzada, en el libro.

En su lugar, le pide no mencionar lo que sucedió a cambio de levantar la acusación que hizo contra ella en su juventud, probando que sigue siendo el mismo abusador de la escuela.

Ani graba la conversación que tienen y la usa para contar su historia. En la novela, también graba la plática, pero ella no la usa. Es más que como una vindicación.

La personalidad y el aspecto de Arthur

En la novela, Arthur -el primer amigo de Ani y uno de los dos autores del tiroteo en la escuela- es descrito como un joven con sobrepeso severo, un poco “nerd” y con un par de anteojos.

En el filme, es más un joven indie, no es popular pero no es un paria. No está tan torturado como en el libro, solo parece levemente enojado. Como alguien sin rumbo, pero para nada un peligro.

Además, la historia que lo llevó a cometer un acto tan atroz no se desarrolla en la película. Debido a esto, se siente abrupto su cambio en la historia para hacer lo que hizo.

Tampoco se desarrolla su relación con la protagonista, con quien forjó una amistad muy cercana, principalmente, basada en el odio que tenían a sus compañeros de clase tras la violación de Ani.

Los amigos se distancian luego de una fuerte pelea y Ani se lleva una foto de Arthur con su papá, una acción que intentó enmendar cuando se reencontró con la madre de él por el documental.

Otra gran diferencia entre ambos proyectos es la presencia de Ben, el cómplice de Arthur en el tiroteo. En la película, es uno de los amigos que Ani hace cuando llega a su nuevo colegio.

Él también odia a los agresores de la joven en la película por el bullying que le han hecho, pero no tiene un gran papel a lo largo de la historia salvo su participación en el tiroteo.

Mientras, en el libro, no aparece sino hasta que asaltan el colegio. Antes, solo se menciona cómo lo sacaron de la escuela y se rumora que estaba en un centro batallando con el trauma que enfrentó.

La relación de Ani y el profesor Larson

La mayor diferencia entre el libro y la película de Luckiest Girl Alive es la relación entre Ani y el profesor Larson. En la novela, ambos se reconectan durante una cena con Luke.

Tras este reencuentro, ambos comienzan a pasar más tiempo juntos mientras se preparan para compartir su lado de la historia en el documental en el que aceptaron participar.

De manera paulatina comienza a desarrollarse una relación entre ellos empujada por el viejo enamoramiento de Ani por su antiguo maestro, quien era apenas unos años mayor.

La amistad se transforma y comienza a tornarse más romántica. Ambos cruzan la línea cuando regresan a Bradley a grabar, pero no pasa de esta situación, aunque Ani no sabe qué siente.

En la cinta, por otro lado, ambos se encuentran también en una cena con Luke, pero él tiene esposa. Ahí se dan cuenta de quiénes son, apenas tocan el pasado y hasta aquí llega todo.

No obstante, sí se puede ver que la ayuda después de ser agredida sexualmente. En la novela, sin embargo, Ani es abusada dos veces.

La primera vez por los tres compañeros y la segunda solamente por Dean. Es luego de este segundo asalto que Larson viene en su ayuda.

Dentro del filme, el auxilio se presenta como algo rápido y no algo que demuestre lo mucho que el profesor se preocupaba por su alumna en este momento.

El final de la historia

En la novela, Ani casi se casa con Luke, pero todo se acaba entre ellos cuando ella descubre que él se deshizo de uno de sus más importantes recuerdos de la adolescencia: la foto que robó a Arthur.

Al preguntarle al respecto, pues le prometió a su madre devolverla, él admite que se deshizo del retrato luego de que se rompiera una noche en la que estaba drogándose con sus amigos.

En ese momento, Ani se dio cuenta de lo poco que le importaba su pasado y lo mucho que él quería que lo dejara atrás, aunque ella aún estaba lidiando con las secuelas de estos eventos.

Al reconocer que él no la aceptada totalmente, Ani decidió terminar su relación y desistir de esta vida ideal falsa que ella misma había creado para continuar sola.

En el filme, Ani deja el documental y escribe un relato sobre la violación en grupo que sufrió para la revista de The New York Times, exponiendo a Dean y sus dos compañeros al mundo.

Durante la cena de ensayo sobre su boda, Ani conversa con Luke sobre el artículo y se lo muestra antes de que sea publicado. Él está totalmente en contra de que lo publique.

Así es que ella toma la difícil decisión de terminar con él y elegir su historia, su carrera profesional y su vida sola en lugar del futuro en Londres que tenía con él.

Luego de la publicación del artículo, Ani recibe una respuesta masiva de mujeres contándole sus historias de abuso, así como también la oposición de quienes apoyan a Dean.

En conclusión, en ambos finales, Ani triunfa, aunque de formas diferentes y emerge cambiada hacia un nuevo camino en donde ahora sabe que crear una vida perfecta no borra lo que soportó.

Luckiest Girl Alive se transmite en Netflix desde el pasado 7 de octubre.