‘Luckiest Girl Alive’: los desgarradores eventos reales detrás de la película de Netflix

Desde aterrizaje en Netflix el pasado 7 de octubre, Luckiest Girl Alive ha acaparado la atención de las audiencias con una impactante historia protagonizada por Mila Kunis y Chiara Aurelia.

La cinta de suspenso sigue a Ani FaNelli, una escritora de Nueva York que parece tener la vida perfecta: un novio rico que la adora, el trabajo de sus sueños, una gran belleza y reconocimiento.

Su existencia soñada comienza a desmoronarse cuando la invitan a participar en un documental que la hace revivir los desgarradores eventos que atravesó en su época escolar y había ocultado.

El filme está basado en un libro homónimo de Jessica Knoll de 2015. No obstante, aunque se trata de ficción, algunas experiencias de la protagonista están basadas en las vivencias reales de la escritora.

La historia real detrás de Luckiest Girl Alive, la nueva película de Netflix (Alerta, spoilers)

Desde el lanzamiento del best seller, Knoll ha hablado en algunas oportunidades sobre cómo reflejó sus vivencias en una obra de ficción porque no estaba lista para decir lo que le había pasado.

En la película dramática, Ani es víctima de una violación grupal por parte de tres compañeros de clases durante una fiesta; un evento que Jessica, desgraciadamente, también sufrió a los 15 años.

Durante una entrevista a Today, publicada el 7 de octubre de 2022, la también productora y guionista del largometraje se abrió sobre los sucesos que vivió y plasmó en su primera novela.

“Siempre me siento un poco indigna de que me llamen valiente, porque tenía que abrirme en la ficción. Había estas cosas en duelo dentro de mí”, aseveró la autora.

“Anhelaba desesperadamente la liberación de poner mi historia en el papel y la validación de reconocer lo que me había sucedido como una violación. Yo necesitaba eso”, confesó.

Antes de abrirse en entrevistas, Jessica escribió un ensayo titulado What I Know, publicado en Lenny en 2017, en donde narró los devastadores hechos acontecidos en 1999.

“Sé que me desperté en el suelo de un dormitorio, con la cabeza de ‘un chico diferente’ entre mis piernas”, relata en el desgarrador texto.

“Recuerdo a ‘un chico diferente’ de un destello de coherencia anterior, tratando de ayudarme a caminar cuando mis piernas anestesiadas fallaron”, agregó.

“Sé que el dolor es lo que me despertó a continuación. Que estaba gimiendo ‘Ow’ una y otra vez, incluso antes de abrir los ojos. (…) Sé que era demasiado joven para entender”, escribió.

En aquel momento, de acuerdo a lo dicho por la escritora, no asimiló que había sido abusada sexualmente debido a las críticas y ataques que recibió en su escuela por parte de sus compañeros.

De hecho, no lo aceptó sino hasta mucho después. “La primera persona que me dijo que me violaron en grupo fue una terapeuta, siete años después”.

“La segunda fue mi agente literaria, cinco años después, sólo que no hablaba de mí. Hablaba de Ani, la protagonista de mi novela, que es una obra de ficción”, agregó. “Lo que me he guardado, hasta hoy, es que su inspiración no lo es”.

En otra charla a Tudum, Jessica además relató que, así como Ani, ella “no presentaba de ninguna manera a alguien que había pasado por algo realmente traumático cuando era joven”.

“Vivía en Nueva York, trabajaba en la revista Cosmopolitan, asistía a reuniones y preparaba portadas para ‘50 formas de darle placer sexual con las manos libres”, recordó.

“Estaba planeando mi boda e iba a todas mis pruebas y estaba haciendo citas para obtener extensiones de pestañas, y me puse jeans blancos y estaba burbujeantemente feliz”, agregó.

“Para mí, había algo muy absurdo y cómico, oscuramente cómico, en el hecho de que esta era la superficie de mi vida y que nunca sabrías al mirarme lo que estaba sucediendo debajo de la superficie, por lo que había pasado y lo enojada que estaba todo el tiempo”, contó.

Asimismo, debido a que se basa en sus experiencias reales y cómo durante tiempo ocultó su pasado, Knoll quería ser la encargada de escribir el guion de la película inspirada por su libro.

“(Ani) ha normalizado mucho de lo que le sucedió y trató de compartimentarlo, ponerlo detrás de esa puerta y seguir con su vida”, dijo. “Había mucho de mi propia historia y experiencia incrustada en este personaje (…). Era muy importante para mí ser yo quien lo contara”.

Además de esta traumática experiencia, Jessica Knoll además agregó el tiroteo ocurrido en Columbine High School en Colorado a su novela, cuando la protagonista y sus agresores estudiaban.

En su plática con Today, la autora develó que decidió adicionar este hecho a la historia para “empeorar” las vivencias de su protagonista en el libro porque lo sentía necesario.

“Todavía tenía la idea en mi cabeza de que lo que le pasó a Ani no fue lo suficientemente malo, porque eso es lo que me pasó a mí. Pensé que tenía que empeorarlo”, concluyó.