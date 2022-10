El aspecto de Amaia Montero no es el problema: es juzgarla sin saber qué hay detrás

Amaia Montero se volvió tendencia en redes sociales luego de publicar una fotografía que preocupó a sus fans. En la descripción de ésta agregó: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

La ex vocalista de La Oreja de Van Gogh aparece sin una gota de maquillaje y despeinada lo que hizo que muchos la criticaran y señalaran de “vieja” y “descuidada”.

Mientras que algunos internautas han estado más enfocados poniendo crueles frases como “los años no perdonan”, “la belleza es efímera”, “se dejó llevar por los vicios” y “luce vieja y desgastada”, otros sospechan que es un truco publicitario. Pero también están quienes le piden que busque ayuda.

La conversación en torno a los problemas de salud mental que aquejan a la sociedad ha estado cada vez más abierta sin embargo, sigue siendo un tema complicado que a menudo es malinterpretado e ignorado.

Algunos famosos se han convertido en voceros de campañas del cuidado de la salud mental para alentar a la población a tratarse y normalizar el pedir ayuda mientras que otros han mostrado el lado más trágico y oscuro de lo que significa padecerlas.

El problema no es una fotografía como la de Amaia Montero, es cómo juzgamos sin saber qué hay detrás

Amaia Montero Instagram

Es claro que la cantante ha preocupado a todos pero señalar que “luce terrible” o asumir que “cayó en vicios”, sólo alimenta un grave problema.

Tampoco se trata de romantizarla diciendo que está mostrando su lado más natural y sin filtros, pues con el mensaje que acompañó la foto da a entender que no la está pasando bien.

Sin dar explicaciones sobre sus posteos, Amaia también compartió una parte de su canción La boca del lobo de 2018, la cual reza: Bailo descalza con gente que lo sabe todo de mí pero no sabe quién soy.

Muchos han expresado que temen que la cantante esté atravesando por una depresión y que este sea un grito de ayuda.

Es entonces cuando recordamos a aquellos famosos que han perdido la batalla contra los trastornos de salud mental. Muchos de ellos no mostraron señales algunas de estar mal y terminaron tomando caminos inesperados.

Eso es lo que hace de los trastornos de salud mental algo tan delicado y una poderosa razón por la que nunca debemos subestimar ni juzgar el dolor ajeno.

Nunca conoceremos la historia completa de nadie. Nunca sabremos del todo qué pasa por la mente de otros, mucho menos en una época en la que vivimos de las apariencias y filtros. Nadie se da cuenta si debajo de una sonrisa, hay dolor y agotamiento, soledad y confusión.

Amaia ha pasado por momentos muy difíciles desde hace unos años y ha sido juzgada en repetidas ocasiones. Aún así, siempre ha seguido adelante. Es por eso que lejos de seguir alimentando el odio, criticando y asumiendo, siempre hay que ser amables y dar una mano en la medida que se pueda.

Nos ha tocado vivir en un mundo demasiado complicado en el que las almas más sensibles la pagan muy duro.

Hay corazones que son más frágiles que otros y mentes más susceptibles que otras. No es debilidad, sólo es nuestra condición mortal la que nos hace actuar y reaccionar de diferentes maneras ante el dolor. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad más empática.