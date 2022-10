Bárbara Mori no siempre fue famosa: los trabajos que tuvo antes de llegar al éxito

Bárbara Mori ha logrado tener una destacada carrera en la actuación al protagonizar distintos melodramas con los que se ha ganado el respeto y cariño de los espectadores. Además, de su talento y determinación para triunfar, su belleza la ha posicionado como una de las más bellas de la farándula.

Aunque la nacida en Uruguay cuenta con una larga trayectoria en las pantallas, es su protagonización en la telenovela Rubí (2004) con la que más es recordada y elogiada.

La humildad es una de sus características y es que Mori no siempre se desempeñó como actriz; antes de llegar a las pantallas tuvo algunos empleos muy distintos a la actuación.

Estos fueron los trabajos que Bárbara Mori tuvo antes de ser actriz

Desde los 14 años Bárbara Mori se ha ganado la vida. Junto a su padre trabajó en la pizzeria de la familia.

“A los 14 años empecé a trabajar en la pizzería que tenía mi papá. Ahí empecé y ganaba lo que ganaba, la mitad se la daba a mi papá para la casa y la otra mitad la trataba de ahorrar, pero era muy difícil porque no ganaba muy bien”, expresó.

Como no ganaba mucho dinero, decidió buscar otras opciones trabajando en algunos bares.

“Me acuerdo que empecé a trabajar a escondidas de mi padre en los antros de noche. Trabajé de bailarina en un antro, de bartender en algún antro por ahí, aprendes y te enseñan”, contó.

Fue durante esta labor que conoció a un hombre que la impulsó al mundo del espectáculo, pero como modelo.

“Estando en la pizzería había un chavo que era cliente que tenía una agencia de modelos y él siempre me decía que mi cara, que tenía que hacer comerciales, pero mi papá no me dejaba, pero su mujer lo convenció y empecé a hacer comerciales”, recordó.

Los primeros meses no fueron fáciles ya que no lograba quedarse en ningún comercial, pero siguió insistiendo hasta lograrlo.

“Estuve como 6 meses yendo a castings, recorriendo la ciudad y no me quedaba en nada, entonces me metí a la agencia como a ser la secretaria y de pronto empecé a trabajar, me quedé en un comercial y después en otro”, apuntó.

Ahora con una carrera de más de 20 años se posiciona como una de las mejores actrices.