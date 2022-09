La última foto de Bárbara Mori con su nieta antes que Natalia Subtil la bloqueara

Luego de que se filtraran unos audios y mensajes de las conversaciones entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil, donde la modelo le exigía dinero al padre de su hija Mila, decidió salir en su defensa y asegurar que tal información es mentira y que bloqueó a su ex y su ex suegra, Bárbara Mori por su bienestar mental.

Su relación con la familia Mayer Mori ha sido bastante turbulenta desde los inicios de su romance, no solo porque le lleva 10 años al actor, sino que también, ha dicho públicamente que no se hace cargo de la manutención de la pequeña.

La brasileña sostuvo una entrevista en el programa ‘De Primera Mano’ donde desmintió que Sergio Mayer Mori pague la renta de la casa donde vive con su hija Mila de 5 años y confesó las razones por las que bloqueó a los abuelos.

“Bloquee a los dos de WhatsApp (refiriéndose a los abuelos de Mila) tienen mi teléfono, tienen mi correo. Ya estoy cansada de recibir insultos y que me traten mal, que eso de alguna manera serviría para el juez” dijo.

Bárbara Mori y su relación con Mila

La relación de la recordada Rubí con su nieta ha sido bastante intermitente ante los sube y baja que han mantenido los padres de la pequeña y sus constantes disputas.

A sus 44 años, Mori es una de las abuelas más jóvenes de la farándula y cada fotografía que cuelga junto a la nilña, se llena de halagos y destacan el parecido que tiene con su abuela.

Son pocas las fotografías que Bárbara tiene en sus redes sociales con la niña, su última postal data del 1 de mayo de este 2022, en la publicación con dos postales aparece primeramente Mila, tomándose una selfie y luego junto a su abuela sonriendo.

“La niña le parece mucho a su abuelita, 😍 hasta en los rulitos, bien arraigado los genes de los mori, eso podría ser hasta en la cuarta generación, es hermosa la niña 😍😍😍🙌🙌🙌🙌 idéntica a la abuelita”, “Que afortunada por tener otro pedacito de ti”, “Son idénticas”, “Bellísimas, dos gotas de agua”, comentaron.