Jamie Lee Curtis fue sometida a la presión de ser perfecta: así puso en riesgo su vida

Jamie Lee Curtis es una de las actrices más queridas de Hollywood por su gran talento histriónico y brutal honestidad. Ella siempre se ha aferrado a sus ideales y ha sido muy transparente respecto a lo que se vive en la industria.

Es así como en varias ocasiones ha hablado sobre los momentos más oscuros de su vida cuando estaba en la cima de su carrera.

Durante su reciente gira promocional por la cinta Halloween Ends, Jamie ha hablado sobre sus proyectos y su constante éxito pero también recordó lo que casi la destruye: la presión de ser perfecta.

En una entrevista con The Today la actriz aprovechó para darle un consejo a sus hijas Annie, de 35 años, y Ruby, de 26. “No se metan con su cara”, dijo y admitió que ella se sometió a procedimientos en el pasado para detener el proceso de envejecimiento.

A sus 63 años, Curtis ha aprendido a abrazar los cambios que llegan con el paso del tiempo pues el negarlos, la llevó a tocar fondo.

Si bien muchas famosas están a favor de recurrir a intervenciones estéticas para hacer mejoras a su cuerpo, para la protagonista de la saga Halloween significó años de depresión y adicciones.

Aunque Jamie siempre ha sido una mujer hermosa, la percepción de sí misma cambió luego de que un camarógrafo le dijo que tenía “ojos hinchados”, lo que le hizo pensar que “estaba mal”.

A principios de la década de los 2000, la actriz probó el bótox y la liposucción, lo que le generó una adicción a la Vicodina que a su vez la le detonó una fuerte depresión.

En una entrevista de 2021 con Fast Company, se mostró orgullosa por sus 22 años de sobriedad y dijo que el que presionar a las jóvenes a que busquen someterse a esas mejoras ‘es como darle una motosierra a un niño pequeño’, que ‘una vez que te metes la cara, no puedes recuperarla’.

Por eso hoy, no teme decir que la verdadera clave de la belleza y la juventud “eterna” está en llevar un estilo de vida saludable y aceptar el paso del tiempo.

“Esta vida, la única mía, no se debe desperdiciar escuchando a faquires que están promocionando las formas más nuevas y científicas de detener o ralentizar el proceso de envejecimiento. No estoy hablando de ser consciente y cambiar hábitos que no son saludables. Fumar, comer en exceso, demasiado sol, no dormir lo suficiente o beber agua, pero el proceso real de envejecimiento es inherente a nuestra humanidad y a pesar de los miles de millones de dólares que se gastan en todos los extremos del espectro ideológico y financiero, etnia, medio ambiente, clima ... todo termina igual “, sentenció en una ocasión.

Las mujeres estamos sometidas a la presión social que nos dice cómo debemos vernos para ser consideradas lo suficientemente deseables conforme pasan los años. Hoy la actriz no oculta sus arrugas ni marcas de la edad.

Jamie Lee Curtis está harta de fingir su apariencia y ha lanzado poderosos mensajes al respecto

En marzo, la actriz dejó a todos boquiabiertos al hablar de cómo las mujeres no deberíamos vivir sumiendo el estómago para vernos “más delgadas” ante los ojos ajenos.

“En el mundo hay una industria de mil millones, billones de dólares, sobre ocultar cosas. Correctores. Moldeadores de cuerpo. Rellenos. Procedimientos. Ropa. Accesorios para el cabello. Productos para el cabello. Todo para ocultar la realidad de quienes somos. Y mi instrucción para todos fue: quiero que nada se oculte. Llevo metiéndome el estómago desde que tenía 11 años, cuando empiezas a ser consciente de los chicos y los cuerpos, y los jeans son súper ajustados. Decidí muy específicamente renunciar y liberar cada músculo que tenía y que solía apretar para ocultar la realidad. Ese era mi objetivo. Nunca me había sentido más libre creativa y físicamente”, escribió en una publicación.