Jamie Lee Curtis da clases de estilo a los 63 con elegante look total black

Jamie Lee Curtis es reconocida en todo el mundo gracias al talento que ha demostrado en exitosas cintas como My Girl (1991) o Freaky Friday (2003) durante décadas de trayectoria.

No obstante, además de ser una talentosa actriz, la ganadora del Globo de Oro es dueña de un exquisito sentido de la moda que muestra en estilismos elegantes, clásicos y atemporales.

De esto último, la estrella dio cuenta la noche del miércoles 23 de marzo al asistir a la premier en Los Ángeles de su película, Everything Everywhere All At Once, en un look total black.

Jamie Lee Curtis conquista con atuendo negro

De acuerdo a Daily Mail, la artista acaparó todas las miradas mientras desfilaba en la alfombra roja convertida en el epítome de la sofisticación en su ensamble negro de pies a cabeza.

El estilismo de la actriz de 63 años estaba compuesto por una elegante chaqueta de cuero con cuello camisero que llevó abotonada y ajustados pantalones a juego con el dobladillo dividido.

La intérprete caminó en la red carpet del evento, celebrado en The Theatre en el Ace Hotel, con un par de clásicos zapatos negros acharolados con tacón de aguja y puntera afilada.

En cuanto a los complementos, la estrella que interpreta a Deirdre Beaubeirdra en la aclamada película demostró que menos es más al agregar solo un set de anillos de plata.

Por último, la reconocida intérprete completó con un elegante beauty look, luciendo su corta melena plateada perfectamente peinada y un maquillaje suave que realzó su belleza.

De esta forma, además de lucir verdaderamente sensacional, Jamie Lee Curtis volvió a posicionarse como toda una inspiración de estilo para mujeres audaces y chic en sus 60 años.

Everything Everywhere All At Once se estrenó en los cines estadounidenses el pasado 25 de marzo. Hasta la fecha, no se sabe cuándo ni en qué plataformas estará disponible.