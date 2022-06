Los mensajes más poderosos de las famosas sobre aceptar el paso de los años

La sociedad ha sido muy buena para ejercer una presión sobre la imagen que debemos tener “a cierta edad”. Nos ha hecho creer que el paso de los años es una condena pues es lo que hace que dejemos de ser “deseables” o plenas.

Sin embargo, es claro que la edad no tiene nada que ver con lo que somos ni lo que somos capaces de hacer. Es algo inevitable pero ni las canas ni las arrugas definen nuestro valor. Estas famosas han enviado un mensaje contundente al respecto.

Este ha sido un gran año para Sarah Jessica Parker con el esperado estreno de “And Just Like That” y las grabaciones de “Hocus Pocus 2″. Pero mientras que sigue siendo una de las actrices consentidas, algunos sólo se han dedicado a criticarla por su “envejecimiento”. Ante esto, la actriz puso un alto con un amable recordatorio sobre lo inevitable del paso de los años y cómo las mujeres somos más “castigadas”.

La actriz es una de las más cotizadas de Hollywood por su gran talento y carisma. Ella es capaz de adaptarse a cualquier género cinematográfico, desde cintas de acción hasta las de comedia y drama. Además, ha ganado premios en múltiples ocasiones por su trayectoria y hoy es una de las mujeres mejor pagadas de la industria. Definitivamente las canas y las arrugas son lo que menos le preocupan.

“Estaba acostando [a mi hijo] y le dije que incluso cuando sea vieja, canosa y más arrugada de lo que estoy ahora, todavía lo amaré y querré arroparlo...Y me preguntó por qué Tengo arrugas y dije: ‘Bueno, espero que algunas sean de tanto reír’. Y me tocó la cara y dijo: ‘No eres vieja, simplemente eres feliz’“.

La actriz sigue derrochando sensualidad con su estilo. A sus 63 años, ella ha inspirado con sus looks y ha demostrado que no hay edad para seguir experimentando. Ella ha sido una de las actrices más cotizadas de la industria y ha sido acreedora de múltiples premios y nominaciones.

La mexicana es una de las más queridas en la industria por su talento, carisma y belleza. Ella no teme a mostrar los cambios de su cuerpo a lo largo de los años y en varias ocasiones ha dejado ver que su cabello también se llena de canas y su rostro con arrugas.

La veterana actriz es reconocida por su gran talento histriónico pero también por ser muy honesta cuando habla sobre lo peligrosa que es la presión de la industria respecto a la belleza. En el pasado ella recurrió al bótox y otras intervenciones estéticas para cambiar su aspecto lo cual la llevó a sufrir depresión y a caer en adicciones. Por eso hoy, no teme decir que la verdadera clave de la belleza y la juventud “eterna” está en llevar un estilo de vida saludable y aceptar el paso del tiempo.

“Esta vida, la única mía, no se debe desperdiciar escuchando a faquires que están promocionando las formas más nuevas y científicas de detener o ralentizar el proceso de envejecimiento. No estoy hablando de ser consciente y cambiar hábitos que no son saludables. Fumar, comer en exceso, demasiado sol, no dormir lo suficiente o beber agua, pero el proceso real de envejecimiento es inherente a nuestra humanidad y a pesar de los miles de millones de dólares que se gastan en todos los extremos del espectro ideológico y financiero, etnia, medio ambiente, clima ... todo termina igual “

— Jamie Lee Curtis