Conoce a Jessi Rodríguez, la inspiradora modelo que busca ser la primera Miss Universo plus size

Jessi Rodríguez quiere ir al Miss Universo La modelo plus size es una gran embajadora de la positividad corporal.- Instagram @jessirodriguez_

Ahora que el mundo está cambiando y sabemos que la belleza no depende de tallas, la modelo Jessi Rodríguez se propuso seguir rompiendo barreras al buscar convertirse en la primera Miss Universo plus size.

Ahora que el certamen internacional ha hecho grandes cambios en sus normas, pues permitirá que participen mujeres casadas, con hijos y hasta embarazadas, la oriunda de Costa Rica quiere hacer historia con sus curvas.

Esto, sin duda, marcaría un punto de inflexión en los concursos de este tipo puesto que sería el paso definitivo para representar a un gran grupo de mujeres que durante años fueron olvidadas, criticadas y perjudicadas, empezando a cambiar los patrones de belleza.

¿Quien es Jessi Rodríguez, la modelo plus size que quiere ser Miss Universo?

De acuerdo con Cosmopolitan, a sus 23 años se ha convertido en una poderosa activista de positividad corporal mediante su trabajo dentro del modelaje y como influencer en las redes sociales.

Ella ama posar y demostrarle al mundo que se siente hermosa en su propia piel, sin necesidad de cumplir determinados estándares de una sociedad gordofóbica.

“No solo busco representar lo que considero hermoso para mí, sino también representar a las muchas mujeres que me siguen y que me ven como un ejemplo. Para que vean que estoy más allá de un cuerpo y que puedo representarlo de una manera hermosa, especial y con mucho disfrute y con mucho cariño”, — aseveró la famosa en sus redes sociales.

La joven también es publicista y productora audiovisual, por lo que está plenamente capacitada para ejercer el título de soberana universal, representando las capacidades integrales de la mujer: talento, inteligencia, trabajo duro y belleza.

“Tengo un cuerpo no hegemónico; la hegemonía es ese cuerpo aceptado por la sociedad. Entonces para mí es muy importante representar a los cuerpos no hegemónicos, a la lucha social en contra de la gordofobia, y para mí esa es una causa social de gran peso” — aseveró la modelo.

Jessi Rodríguez también confesó que así como todas, ha experimentado inseguridades sobre su figura, pero desde hace un tiempo decidió aceptarse, enfocarse en lo positivo e ir cultivando su amor propio a diario.

“Los tiempos han cambiado, la gente ya no solo quiere ver gente aspiracional también se quieren sentir representados y por eso me animé a mandar mis fotos a las preliminares, quiero que me elijan como la representante de mi país en Miss Universo”, dijo sobre Miss Costa Rica.