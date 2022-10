¿Cerrando un ciclo? Sebastián Caicedo se tiñó el cabello y luce completamente diferente

Sebastián Caicedo tiene un cambio de look Los fans le preguntan si está olvidando a Carmen Villalobos.- Instagram @sebastiancaicedo

Sebastián Caicedo reapareció completamente renovado en sus redes sociales, luciendo un drástico cambio de look que no dejó indiferente a nadie, pues el actor jamás se había mostrado tan arriesgado a lo que su imagen refiere.

Por esta razón, muchos especularon que quizás se trata de un cierre definitivo de ciclo tras su separación de Carmen Villalobos y la nueva oportunidad que se está dando en el amor con Julieth Román, pero el colombiano ya confirmó que el motivo es totalmente distinto.

Así luce Sebastián Caicedo con su cambio de look

De acuerdo con People, el famoso de 40 años en realidad se puso en las manos de los expertos de la colorimetría por motivos de trabajo.

Estaría por arrancar un nuevo proyecto televisivo, del cual no se tienen mayores detalles, en el que su personaje requiere que se tiñiera el cabello hacia un rubio platinado, dejando atrás su clásico castaño oscuro.

Sebastián Caicedo cambió su look El actor ahora es rubio.- Instagram @sebastiancaicedo

“Sin más preámbulos, voy a mostarles el look”, dijo en sus historias de Instagram, enseñando su cambio de look radical que dividió opiniones entre los que lo amaron y los que lo prefieren en su versión anterior.

“Después de 22 años de estar actuando, nunca me había hecho un color de pelo de esta manera. Bueno en Niños ricos, pobres padres me habían hecho algo, pero no así como tan agresivo”, explicó a sus fans mientras posaba a la cámara.

Sebastián Caicedo mostrando su nuevo look El actor posó al lado de su colega, Camilo Trujillo.- Instagram @sebastiancaicedo

Sin embargo, todavía hay que esperar más para verlo en este reto profesional que marcaría su regreso a las pantallas después de dar por finalizado su matrimonio de cuatro años.

“Les cuento que vamos a protagonizar una película con mi amigo, actor colombiano, Camilo Trujillo, todavía no les podemos contar de qué se trata la peli ni cómo se llama, pero pegaditos acá de nuestras redes”, finalizó, generando mucha expectativa.