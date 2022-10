“Es una indecente”: JLo fue señalada por el sexy look que escogió para asistir a un funeral

Jennifer Lopez recibió críticas por su look Muchos no estuvieron de acuerdo con su elección.- Instagram @chrisappleton / @sephoracanada

Este pasado fin de semana se llevó a cabo el funeral del empresario, JR Ridinger, que contó con la presencia de Ben Affleck y Jennifer Lopez.

La diva del Bronx fue el centro de las miradas, no solo por su condición de estrella mundial, sino también por la elección de su look, el cual no le pareció apropiado a muchos internautas.

Desde entonces, la famosa de 53 años se ha convertido en objeto de muchas críticas, en especial, porque consideran que su apariencia fue “muy sexy” cuando el evento requería sobriedad y elegancia.

El comentado outfit de Jennifer Lopez en el funeral de JR Ridinger

De acuerdo con Hola, para la cita acudieron otras celebridades de la talla de Kim Kardashian. Sin embargo, JLo destacó con su vestido negro largo de falda tipo A, pero de profundo escote en V, que estilizó su figura y le robó elogios a más de uno.

La intérprete de On the floor lo combinó con unas sandalias de tacón alto, accesorios minimalistas y un bolso de la marca Chanel, conformando un outfit sencillo pero poderoso, sobre todo, porque se ciñó a su escultural figura.

Precisamente, su osado escote y su actitud alegre en algunas de las fotos que han circulado en las redes sociales son las que han generado desagrado.

“Absolutamente nadie va a mostrar tanto en un funeral”, “Que alguien le diga que el protagonista es el muerto, no ella”, “Que empeño con siempre querer ser sexy y vulgar”, “No se saben vestir”, “Totalmente inapropiado y fuera del código de vestimenta”, “Eso parece mas bien un vestido de fiesta”, “En un funeral pero con los senos al aire”; fueron parte de las críticas en internet.

Jennifer Lopez no respondió a ellas, pero sus fans la defendieron aseverando que se trató de un acto en memoria del empresario con tintes musicales y alegres, no para llorar, sino para recordarlo de la mejor manera.