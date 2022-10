Altair Jarabo encontró la felicidad con alguien 20 años mayor y lo recomienda a sus seguidoras

Un sinfín de críticas recibió la actriz mexicana Altair Jarabo cuando, a sus 35 años, se casó con el empresario francés Fréderic García, 20 años mayor que ella.

La boda se realizó en un castillo francés, en el país de origen del empresario de 55 años y cuyo trabajo se enfoca al sector aeronáutico y quien, también, se ha desenvuelto como director general de Airbus Group México hasta 2019.

Altair Jarabo recomienda casarse con hombres mayores

La edad en las relaciones se ha convertido en un tema de debate para muchos. Algunos aún continúan señalando a las parejas que se llevan más de 10 años de diferencia, pero la realidad es: ¿quién tiene el derecho a juzgar o a estipular la edad en una relación?

En una entrevista, con Mara Patricia Castañeda, Altair Jarabo, platicó que cuando “Lo sabes, lo sabes”, así fue como ella se dio cuenta de que Fréderic García, el originario de Toulouse, Francia, era el hombre de su vida después de conocerlo en la casa de una amiga en común y en menos de un año de relación, la feliz pareja anunció su compromiso para unirse en matrimonio cuatro meses después en Francia.

“Hay veces que estás en tu vida con alguien que le ves cara de novio, hay veces que le ves cara de esposo y yo a Fréderic le vi cara de esposo y él pensaba lo mismo de mí”, mencionó Altair Jarabo en una entrevista con Mara Patricia Castañeda.

La actriz fue captada en la alfombra roja de un concierto que ofreció Alejandro Fernández en los jardines centrales del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México en 2021, donde se detuvo un momento con la prensa para platicar sobre los comentarios de los ‘haters’, declarando que los este tipo de opiniones negativas no las escucha.

“Esa diferencia me hace muy feliz, es un hombre con mucha experiencia, que me divierte muchísimo y que me trata como toda una dama”, explicó para las cámaras de Ventaneando.

La forma de pensar, experiencias y madurez puede representar un factor importante y decisivo a la hora de comprometerte, es por eso que Altair, recomienda estar con una persona mayor.