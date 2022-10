Alejandro Fernádez y Karla Laveaga celebran 12 años de amor en medio de críticas por sus edades

El cantante Alejandro Fernández no puede ocultar toda la felicidad que siente, y decidió compartir con sus seguidores lo emocionado que está por celebrar 12 años de amor y pasión al lado de su novia Karla Laveaga, pese a que desde el inicio de su relación se les han criticado duramente, y no ha cesado, por su diferencia de edad.

Él de 51 y ella de 31 años lograron el equilibrio perfecto para mantenerse unidos y demostrando que las edades no son barreras cuando el amor es el que manda. En su cuenta en Instagram, “El Potrillo” dio rienda suelta a sus sentimientos: “12 años caminando y creando historias juntos. Nunca dejemos de celebrar cada momento! Feliz vida @karlaveaga !te amo!”

La modelo, por ahora, solo subió en sus historias de la popular red social una imagen de ambos compartiendo en Los Ángeles, Estados Unidos; y replicar con un “Te amo” la dedicatoria del intérprete de “Canta corazón”.

Aunque otras oportunidades le ha dedicado algunas palabras: “Mi muchacho guapo, gracias por tantos momentos inolvidables, por tantas risas … gracias porque juntos crecemos y evolucionamos, gracias por ser mi gran maestro de vida. Gracias por existir! Te deseo siempre lo más bonito que la vida pueda darte. Te amo por muchas razones, sobre todo por esa alma tan bonita”.

Unos aplauden y otros reclaman

La felicidad de la pareja fue aplaudida por algunas celebridades, que no dudaron en desearle muchas felicidades. Como Vanessa Guzmán, quien deseó: “Que vengan muchos (años) más”; Laura Carmine afirmó que “se ven bien juntos”; Bárbara de Regil también les dijo: “Los quiero”. José Luis Roma, Rodnie Figueroa, Karla Gómez y Sandra Echeverría, entre otros fueron los artistas que estaban emocionados.

Pero algunas de las fanáticas también han mostrado su rechazo a la pareja en cada una de las publicaciones en las que ambos aparecen juntos. Como una de ella identificada como Cgarcia101849 respondió: “Me parece egoísta de Alejandro Fernández, conquistar una chica que puede ser su hija, yo tengo entendido que el no puede tener más hijos, pobre chica cuál es el futuro la fama y el dinero que pena”.

Se le sumó Maria Laura Dek, quien escribió en una de las tantas fotos de ellos: “Con su abuelito que tierno jaja”. “Vaya, no me fijé en esta foto. ¿Esa una sugar Baby?”, “x favor Alex puede ser tu hija menor, no manches, esa mocosa nada que ver, qué te pasa, ubícate”, son tan solo algunas de las muestras de rechazo por las dos décadas de diferencia entre el enamorados.

Una respuesta de dama

Karla y Alejandro son muy discretos en su relación, pese a que de vez en cuando publican imágenes de sus viajes, paseos y momentos juntos. Pero ante la ola de críticas no le han dado importancia, aunque en una oportunidad, la también influencer dio muestra de ser toda una dama y así le respondió a quienes tanto le arde que ella y el artista se amen.

“Si alguien te quiere herir, observa el dolor que oculta. Si alguien te quiere mentir, observa el vacío que oculta. Si alguien te quiere traicionar, observa la soledad que carga. Si alguien se burla de ti, observa los traumas je encierra. Si alguien te envidia, observa su frustración interna. NO TE PREOCUPES EN ALIMENTAR TU EGO, ALIMENTA TU ALMA”, fue el mensaje que compartió junto a una foto de ella con Alejandro disfrutando en una playa.

Sin vestido de novia a la vista

“Los tortolitos” se enamoraron en el 2008, pero fue en el 2010 que iniciaron una relación que mantuvieron ininterrumpidamente hasta el 2019 cuando terminaron. Aunque en el 2021 retomaron la relación. Pese a que lucen muy unidos, hasta ahora no hay indicios que el hijo menor de Vicente Fernández quiera llevar al altar y vestida de blanco a la joven novia.

Por ahora, la única que ha estado en es lugar es América Guinart, quien es la madre de sus tres hijos mayores. Ximena Díaz le dio dos hijos más, pero jamás le prometió amor eterno.