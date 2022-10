“Queriendo dañar a su ex dañó a sus propios hijos”: testamento de Fernando del Solar sigue indignando

El fallecimiento de Fernando del Solar el pasado 30 de junio tomó a todos por sorpresa y sigue dando mucho de qué hablar debido a los problemas que han surgido a raíz de ésta. Y es que no sólo se ha hablado de una pelea entre Ingrid Coronado y Ana Ferro, la viuda de Fernando sino que ahora que se ha revelado el testamento, ha habido una serie de señalamientos hacia el conductor.

En una reciente entrevista para el programa Ventaneando se revelaron algunos detalles respecto al testamento que dejó del Solar, entre ellos, que en la repartición de bienes sus hijos apenas y fueron mencionados.

De acuerdo con la información, el departamento de Cuernavaca es del fideicomiso que se destina a Luciano y Paolo, es propiedad de Ingrid y es en el que vive ilegalmente Anna Ferro. Una propiedad en la colonia Del Valle en la Ciudad de México la heredó a los menores, pero su madre quien se quedará a vivir ahí al tener el usufructo vitalicio.

En esta misma entrevista, se dijo que la viuda de Fernando, Anna Ferro, “vació el departamento y vendió todas las cosas”. La conductora explicó que no quiso iniciar trámites legales para recuperar el inmueble por respeto al duelo que su familia y la viuda de Fernando estaban atravesando pero advirtió que pronto lo hará.

Coronado señaló que ni ella ni sus hijos son beneficiarios en ninguna de las cuentas de banco pero desconocer a quién dejó por escrito.

“Para que mis hijos se quedaran con la cuenta de banco tendría que haberlo especificado en el testamento. Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, sólo sé que no son mis hijos y que no soy yo”.

A pesar de enterarse de que sus hijos quedaron desprotegidos, Ingrid compartió que no tiene planeado impugnar el testamento por el momento.

“No, no tiene ningún sentido (...) No he preguntado, no es algo que tengo intención de hacerlo, en lo absoluto, tengo que hacer el juicio de sucesión, eso sí es una obligación, por el momento no me informado al respecto (de la impugnación), es un paso que todavía no he dado”, sentenció.

Impugnar un testamento es uno de los procesos más complicados. Esto permite manifestar el desacuerdo con la voluntad hereditaria del fallecido o la forma de otorgarla por lo que se puede solicitar un cambio en las las disposiciones que dejó en el testamento.

Acusan a Ana Ferro de “manipular” a Fernando pero internautas alegan que él es único culpable

La división de opiniones respecto al caso del testamento se hizo presente pues mientras que unos apoyan la decisión del conductor sobre beneficiar a Ana Ferro por haber sido su esposa en sus últimos años, otros alegan que hizo muy mal al dejar a sus hijos fuera.

“Bien merecido!!! Quién cuido a Fer hasta el final! Pues Ana Ferro! Y miren q es muy agotador físicamente y mentalmente”. “Aquí hay dos personas que se quieren quedar con todo de cualquier modo, una que porque es la viuda y la otra que porque hay dos hijos de por medio”. “Queriendo dañar a su ex dañó a sus propios hijos”. “A nadie lo obligan, esa es la única realidad. Pudo manipularlo, pero la decisión fue de él al final”, se lee en redes sociales.

También surgieron quienes defienden a Ingrid Coronado de quienes la siguen atacando por haber abandonado al conductor en su enfermedad.

Y recuerden amigos, ninguna persona está obligada a estar con una persona enferma si esa persona es una ogt mal agradecida. Fernando Del Solar era un ogt con Ingrid coronado y ella tenía el derecho de irse de ahí. El vato hasta a sus hijos hizo de lado en el testamento — RO ☁️🌙 (@Rosamayorr) October 6, 2022