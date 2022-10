Lidia Ávila enfrenta la muerte de su hermano desde el escenario: ganó la admiración de todos

Lidia Ávila es una de las cantantes mexicanas más queridas por su carisma y talento. Su trayectoria en el grupo OV7 le dio un gran prestigio en el espectáculo mexicano pues siempre se mostró carismática y entregada al escenario.

La reciente gira de reencuentro y despedida del grupo ha enfrentado diversas polémicas pero Lidia acabó dando una de las muestras de profesionalismo más grandes para una artista.

La cantante anunció en sus redes sociales que su hermano Mónico había fallecido y si bien no dio a conocer las causas de su muerte, plasmó su inmeso dolor a través de un mensaje acompañado de fotografías juntos.

“En qué momento gordo de mi alma, mi gordo de oro, porque tan pronto??? mi compañero incondicional, el que siempre estaba para todos a la hora que fuera, el alma de todos los lugares a los que iba, al que todos querían (...) qué vamos hacer sin ti?”, se lee en el mensaje.

“Que no eras el que nos iba a cuidar a todos??? Te amo, te amo y me quedo tranquila porque siempre te lo dije, una parte de mi corazón se va contigo, ahora ya estás con tu hijo y mi hija, con nuestro abuelos y con la tía rurry, descansa en paz querido hermano, que Dios te tenga en su gloria. Nos volveremos a ver”, finaliza.

En medio del gran dolor que implica la pérdida de un ser querido, la cantante no quiso defraudar a los fans con el concierto que tenían programado los OV7 para este viernes. Horas antes de la presentación, Lidia compartió en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que cantaría para él.

“Hoy voy a cantar con todas mis fuerzas para ti querido hermano, que mi voz llegue hasta el cielo y te sientas orgulloso de mí”, se lee en una historia de Instagram.

Antes de presentar la canción “Confieso”, la cual desde el incio de la gira a estado dedicada “a los que ya no están”, Óscar Schwebel dedicó unas palabras a Lidia: “Chinita hermosa hay momentos donde la vida nos pone pruebas pero son pruebas que nos enseñan que al final el amor siempre está y siempre gana y esta noche te quiero decir que todos te amamos mucho mucho”

La cantante también tomó el micrófono para agradecer a todos el apoyo que ha recibido.

“La verdad nunca imaginé que iba a tener que vivir una situacion como ésta. Tal vez desde que empecé los ensayos y la gira mi angustia más grande era que le pasara algo a mi papá y yo estuviera de viaje o a punto de entrar un show o a mi mamá por ley de vida. Nunca me hubiera imaginado que dos días antes de un concierto se fuera mi gordo consentido, mi hermano Mónico que inesperadamente se fue el miércoles por la noche”, dijo.

“Decidó estar aqui esta noche es porque aunque tengo el corazón hecho pedazos, el amor de todos ustedes hacia mi, hacia mi familia, hace que esos pedacitos se vayan pagndopoco a cpoco. esoty segura que el me hubiera dicho estupida como creessubete a cantar. el era el que siempre me acompañaba y me cuidaba desde que era una niña”

— Lidia Ávila