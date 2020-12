La fortaleza de Lidia Ávila para enfrentar la muerte de su primer bebé

Fue en 2009, cuando Lidia dio a luz a la pequeña Sophia, fruto de su relación con su entonces esposo Paulo Lauria. Pero lo que comenzó siendo el momento más importante de sus vidas, terminó siendo una de las etapas más dolorosas ya que a seis meses de su nacimiento, la pequeña falleció a causa de diversas complicaciones médicas.

A pesar de que Lidia siempre ha sido muy abierta con respecto al tema, recientemente concedió una entrevista a Yordi Rosado en la que relató por primera vez, cómo fueron los días al lado de su hija antes de su muerte.

La cantante detalló que el embarazo transcurrió perfectamente normal y que lo estaba disfrutando al máximo hasta que le avisaron que su bebé tenía lo que parecía un quiste en el estómago.

"Fue un embarazo padrísimo, lo gocé mucho, yo estaba de gira con mi disco de solista, creo que fue el último, hice tres. Todo iba muy bien hasta un mes antes de que Sofía naciera. Voy a una consulta del ginecólogo y me dice 'oye qué crees, de la consulta pasada a ésta, la bebé tiene un quistecito en la panza'. Y eso después de una hora de estar viendo y yo le decía 'doctor, ¿todo bien?', y él contestaba 'sí, todo bien, todo bien, sólo estoy viendo algo…"", dijo.

Sin embargo, al no poder ver con claridad qué era ese quiste, el doctor le informó a la cantante que era necesario hacer otros estudios. "Es un hecho que tiene que nacer y la tenemos que operar. No sabemos si va a ser de emergencia o no, dependiendo de cómo se ven las cosas pero vamos a tratar de que sea a término para que esté lo más fuerte posible."

La cantante confesó que en ese momento no estaba preocupada pues pensaba que la operarían y ya. Sin embargo, la situación empeoró cuando le informan que la bebé había bajado de peso y que tendrían que hacer una cesárea para sacarla y operarla lo más pronto posible. Al nacer, los doctores hicieron el procedimiento pertinente pero los resultados no habían sido los esperados ya que no se trataba de un quiste sino el aparato digestivo "hecho bola".

La bebé fue diagnosticada con síndrome de intestino corto, dándole poca esperanza de vida.

"Me pidieron que no la abandonara. Ahí me cayó el 20 de que mi hija se iba a morir. Podía ser en una semana, dos meses, seis meses o un año. Ella no podía comer, digerir, absorber nada", relató Lidia con un nudo en la garganta.

En aquel momento, Lidia supo que tendría que ser más fuerte que nunca, por ella y por el tiempo que su hija la necesitara. Así mismo, reveló que estudió y que se "volvió experta" en el tema para darle la mejor atención posible a su pequeña. "Ahí la vida me cambió totalmente. No se lo deseo a nadie. La muerte de un hijo no tiene nombre. Para mí ya no existía lunes, martes, miércoles Para mí era lo mismo, yo estaba ahí todo el tiempo"

Instagram/ @lidiaavila

Para la cantante, la esperanza era lo último que podía perder. A pesar del diagnóstico tan complicado de su hija, ella la atendería lo mejor posible hasta el último día. Y así fue hasta que seis meses después, la salud de la pequeña empeoró tras una neumonía y falleció de un paro cardiorespiratorio.

Sin duda, Lidia Ávila es una de las mujeres más queridas del espectáculo mexicano por su potente voz y gran entrega sobre el escenario pero si algo queda claro es que como ser humano, se ha convertido en un ejemplo de fortaleza para muchas mamás que han tenido que enfrentar una pérdida.

Hoy la cantante tiene dos hermosos hijos con Isaac de Hita pero el recuerdo de la pequeña Sophia está siempre en su corazón y a través de un pequeño tatuaje de una libélula que la reperesenta.

Cada que te pienso te apareces en forma de libélula, al menos así lo quiero creer, 11 años y solo te digo “GRACIAS” por tanto, te amo y te extraño 🙏🏼🙏🏼 #SOPHIA

