Lidia Ávila recuerda a su hija Sophia a 13 años de su muerte con tierna foto

Lidia Ávila, la cantante de OV7, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida hace 13 años, cuando su primera hija, Sopia, murió de solo seis meses de nacida.

La cantante recibió a Sophia con mucho amor, era su primogénita, y fruto de su amor con su esposo en ese entonces, Paulo Lauria.

Sin embargo, lo que sería el momento más feliz de su vida se convirtió en la peor pesadilla, pues justo antes de nacer, el doctor le dijo que la bebé tenía un quiste en el estómago, por lo que tenían que practicarle cesárea para operar a la pequeña.

Cuando nació, los doctores se dieron cuenta que el diagnóstico era más grave, y que la pequeña no sobreviviría, pues tenía síndrome de intestino corto, por lo que no podía comer ni digerir.

“Me pidieron que no la abandonara. Ahí me cayó el 20 de que mi hija se iba a morir. Podía ser en una semana, dos meses, seis meses o un año. Ella no podía comer, digerir, absorber nada”, dijo Lidia hace unos años en una entrevista con Yordi Rosado.

Lidia Ávila recuerda a su hija Sophia a 13 años de su muerte

Son pocas las fotos que la cantante ha compartido de su pequeña, pero recientemente dejó ver una de las más tiernas, para recordarla en su aniversario.

“Hoy hay fiesta en el cielo, 13 añitos mi niña hermosa, te abrazo igual que el primer día, te amo Mamá 💫💫”, fueron las palabras de Lidia, junto a una foto adorable en la que se ve el rostro de Sophia sonriendo, y lleva un cintillo rosa con lazo.

Esto desató la ternura en redes, y también conmovió a sus seguidores, quienes la llenaron con palabras de fortaleza.

“Ese angelito está siempre contigo”, “que belleza Sophia, es un ángel”, “ella te cuida desde el cielo”, “eres la mejor mamá”, “ya 13 años siendo el ángel más bonito y más grande! 🤍 las amo!!!”, y “que bueno que pudiste tomarle fotos para guardarlas en tu recuerdo para siempre”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

En marzo del año pasado, para recordarla en su aniversario 12, la cantante publicó un adorable video de su pequeña Sophia, en el que estaba sonriendo, en uno de los pocos momentos que Lidia pudo compartir con ella.

“Hoy quiero compartir algo muy mío, creo que a nadie se lo había enseñado, un video de mi hermosa Sophia, hoy cumpliría 12 años y parece que fué ayer cuando la grabé sonriendo y haciendo sonidos. Hoy no lloro mi niña, hoy tengo una sonrisa en el rostro porque así te recuerdo, porque hoy te llevo en mi mente y en mi corazón, estoy segura que nos volveremos a encontrar para cantar y abrazarnos por toda la eternidad. Feliz cumpleaños mi niña, el cielo está de fiesta. TE AMO!!! Mamá”, escribió Lidia.

Y hace unos años, también mostró una foto en la que dejaba ver su realidad esos días que tuvo a su hija, en un hospital, con una bata azul y gorro, mientras tenía a su pequeña en el pecho.

Sin embargo, ella lo ha enfrentado siempre con fortaleza, y actualmente tiene dos hijos, Lidia y Erik, que son su mayor bendición y felicidad, producto de su amor con su actual esposo, Isaac de Hita.