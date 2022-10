A pesar de las críticas a sus películas, Adam Sandler triunfa y enseña cuál es la clave de su éxito

Adam Sandler es uno de los actores más famosos de Hollywood, que se ha caracterizado por sus películas de comedia como Una esposa de mentira, Son como niños, y Click.

El actor no solo protagoniza estas películas, sino también las produce a través de su compañía Happy Madison, y son un gran orgullo para él.

Sin embargo, ha recibido crueles críticas a lo largo de los años, a pesar de su gran trabajo, y de tener a su lado a grandes actores como Chris Rock, Salma Hayek, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, y Katie Holmes.

Sus películas han sido catalogadas como “basura audiovisual”, y esto es algo que le ha afectado sobremanera al actor y así lo expresó en una reciente entrevista.

Adam Sandler confiesa cómo le afectan las críticas hacia sus películas

Adam Sandler siempre ha seguido adelante y ha tratado de no prestar atención a las críticas, por lo que continúa haciendo películas de comedia.

Sin embargo, confesó que le duelen las opiniones negativas sobre su trabajo. “A veces duele, especialmente porque invito a todas estas personas increíbles que aprecio a hacer películas conmigo y me gustaría que no tuvieran que leer basura sobre lo que hacemos”, dijo el actor al medio AARP.

Pero, reveló que trata de no alterarse y seguir enfocado en su trabajo, pues es lo que lo hace feliz, y aunque a muchos no les guste, sus películas han sido épicas y han marcado un antes y después en el cine.

“Quiero que el público siga disfrutando de lo que hago. Espero que se hayan divertido con mis películas, con lo que les hemos dado y, tanto si les caigo bien como si no, que valoren que me he esforzado todo lo posible ”, dijo Adam.

A pesar de todo, Adam se ha ganado el amor del público, y su más reciente película Garra , tuvo grandes opiniones, pues es uno de sus largometrajes más serios.

En la película da vida a Stanley Sugarman, un mentor de un jugador de basquetbol que aunque muchos rechazaban él ayudó a triunfar.

Adam Sandler es el mejor ejemplo que debes seguir adelante y hacer lo que quieres, creyendo en ti mismo, sin importar lo que digan y piensen los demás.