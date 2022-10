“Por qué nadie me dijo amiga date cuenta”: Sherlyn se avergüenza de sus ex y estos han sido

Sherlyn ha sido una de las actrices que no ha tenido reparo en presumir a sus distintas parejas, sin importar el qué dirán, aunque a sus 36 años se ha arrepentido de algunas de estos romances. Y es que su vida amorosa ha estado llena de algunos altibajos y ahora que es madre y mucho más madura ha abiertos sus ojos.

La actriz y empresaria ha demostrado que no necesita de ningún hombre para conseguir el éxito y mucho menos criar a su hijo André a quien decidió tener por inseminación in vitro.

A pesar de sus errores amorosos, ella no se rinde al amor y ha bromeado al respecto a través de su cuenta en TikTok.

Sherlyn se arrepiente de sus ex parejas

En la lista de novios de la artista destacan algunos nombres reconocidos como Aaron Díaz, Mario Domm y Kalimba, además, estuvo casada con Gerardo Islas, un político originario de puebla, aunque su matrimonio tan solo duró un año por las distintas infidelidades de él pero su matrimonio terminó debido a las múltiples infidelidades de él.

Más tarde tuvo un romance con Paco Zea con quien casi llega al altar pero decidieron terminaron de manera amistosa.

Te recomendamos: Sherlyn busca ser mamá otra vez pero la señalan por no darle un padre a sus hijos

Una de sus relaciones más tóxicas ha sido la que tuvo con José Luis de Río Roma, con quien terminó en más de una oportunidad.

José Luis de Río Roma solo tiene una petición ahora que terminó su noviazgo con Sherlyn. https://t.co/piJPx5ZPJU pic.twitter.com/xu8K14nVci — Despierta América (@despiertamerica) March 12, 2019

Otro de los hombres con los que llegó a vincularse fueron los empresarios Alejandro Medina y Marcelo García, pero tampoco prosperaron, quizá sus muchas decepciones amorosas fueron la razón por la que prefirió tener sola a su hijo.

Ahora se ha preguntado porqué no contó con una amiga que la ayudara a abrir los ojos cuando se fijaba en sus ex.

“Como cuando mi hermana me pasa las fotos de mis exes y me doy cuenta que no tenía autoestima, que me odiaba, que me vomitaba sola. Dios de mi vida, porque nadie me dijo ‘amiga date cuenta’”, bromeó en el audiovisual.