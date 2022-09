Sherlyn busca ser mamá otra vez pero la señalan por no darle un padre a sus hijos

Sherlyn se ha convertido en una de las famosas mexicanas más activas en redes sociales y es que es común que comparta con los fans su día a día al lado de su hijo André. La actriz también aprovecha sus platacformas para hablar de temas de maternidad así como de empoderamiento femenino.

Aunque sus publicaciones suelen llenarse de halagos y buenos deseos, no faltan aquellos internautas que sólo se dedican a juzgarla.

Recientemente Sherlyn comentó que quiere convertirse en madre por segunda ocasión y que ya estaría lista para someterse a un tratamiento para lograrlo.

La también actriz dio mucho de qué hablar con su primer embarazo

En 2019, Sherlyn reveló en una entrevista exclusiva con ¡Hola! que su embarazo fue gracias a que se sometió a un tratamiento de inseminación artificial.

Como era de esperarse, muchos cuestionaron su decisión y señalaron que su hijo no debería crecer sin una figura paterna. En 2021 confesó en el programa Pinky Promise que eligió ser madre soltera porque “no veía al príncipe azul”.

“Que no veía al príncipe azul aparecer en el corcel y dije ‘oye, ya me estoy poniendo grande, es el mejor momento’, eso”, concluyó la actriz.

Han sido varias las ocasiones en las que Sherlyn ha sido criticada por la forma en la que ejerce su maternidad pero ella no se deja de nadie.

Ahora la historia parece repetirse ya que con la noticia de su búsqueda por darle un hermanito a André, internautas expresaron que “está mal” que siga teniendo hijos sin un hombre.

“Cómo puede privar a su hijo de no tener un padre si está comprobado que necesitamos a Papá y Mamá porque emocionalmente nos afecta”. “¿A quien le va a dejar los hijos!! Van a quedar en la orfandad?”. “Los niños merecen crecer con una figura paterna, que no los prive de eso!!”. “Qué va a hacer cuando sus hijos pregunten por su papá??”, se lee en redes sociales.

Sherlyn ha dejado claro que ella es una madre entregada que hace lo mejor por su hijo y que no necesita vivir aferrada a las presiones ajenas.

La ciencia ha permitido que muchas mujeres cumplan su sueño de ser madres sin una pareja por lo que si es posible concebir así, es posible criar hijos sin una pareja.

Muchas mujeres tuvieron hijos con una pareja y terminaron solas con sus hijos. Pero sin importar la labor titánica que implica, la sociedad sigue castigando más a las madres solteras que a los padres ausentes.

La actriz incluso ha dicho que considera que el término “mamá soltera” está mal usado y que prefiere que digan que es una “mamá valiente”.

“Quisiera decirles a todos los que tienen tan arraigado ese concepto de mamá soltera que yo no me considero una mamá soltera, me considero una mamá porque el soltero es una condición que puede cambiar. Yo me considero una mamá a cargo, como hay muchísimas mamás en el mundo... yo me considero una mamá a cargo, me considero una mamá valiente”, dijo.